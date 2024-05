Hernán Piquín se sinceró sobre cómo quedó su relación con Noelia Pompa

Noelia Pompa y Hernán Piquín eran dinamita pura en el Bailando, en cuya pista se alzaron campeones dos años consecutivos, en 2011 y 2012. Los bailarines podrían haber sido los mejores amigos, pero no fue así. Si bien ambos coincidieron en España, país donde Pompa se instaló y donde Piquín vivió un tiempo, sus caminos no volvieron a cruzarse.

Así lo dejó en claro Hernán Piquín, por estos días en la Argentina, donde se presenta con su show El último tango en el Teatro Apolo, en Buenos Aires. En diálogo con Nico Peralta para la revista Pronto, el artista señaló que cortó contacto con su antigua compañera que en 2023 hizo una breve aparición en el programa de Marcelo Tinelli.

Hernán Piquín asegura que no mantiene contacto con sus ex compañeras del Bailando. Instagram Hernán Piquín.

“Ella está viviendo en Madrid y la verdad es que no me hablo con ella”, dijo Piquín sobre Pompa y definió su vínculo de manera terminante: “Nosotros no somos amigos”. Y agregó: “Igual, te aclaro que con Noelia todo bien, eh. La quiero mucho y fue fantástico lo que vivimos. Ganamos dos años y fue muy lindo”. “Está todo bien con Noe, solo que no somos amigos”, insistió el hombre.

El bailarín agregó además que tampoco se habla con otras antiguas compañeras del Bailando, como Maca Rinaldi, con quien, dijo, sí la unió la amistad que se diluyó “por cosas de la vida”. “No nos hablamos. Con Maca somos vecinos, vivimos en el barrio de al lado, pero como ella está muy metida en los estudios, ni nos vemos. Tampoco voy a estar insistiendo ni molestando porque cada uno tiene sus tiempos”, sumó.

Noelia Pompa y Hernán Piquín fueron bicampeones en el Bailando.

Las burlas de Hernán Piquín a Noelia Pompa durante el Bailando

Cabe recordar que hace unos años apareció un video en el que se veía a Hernán Piquín burlándose a espaldas de Noelia Pompa con comentario sobre su aspecto físico y su corta estatura. Un material que demostró que fuera de cámara la relación de la pareja tenía sus tensiones.

“Con Piquín te reís o te ofendés”, dijo en su momento la artista desde Madrid a un móvil de La previa de la Academia, cuando estaba al aire La Academia de ShowMatch y en las redes empezó a circular un viejo clip donde el bailarín se reía de ella con Aníbal Pachano y la trataba de "jarrón" o "pelota de básquet".

Noelia Pompa volvió a bailar en 2023 el el ciclo de Marcelo Tinelli. Instagram Noelia Pompa.

“Yo le puse los puntos las veces que necesité ponérselos. No iba a dejar el Bailando por él, ni en pedo. Ya pasó tanta agua bajo el puente, y sé que pasaron situaciones, pero bueno, me dolió en el momento y creo que muestra lo que es cada uno”, sostuvo Noelia en 2021, dejando en evidencia sus diferencias con Piquín.