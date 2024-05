Danny Ocean: "La vida no es más que movimiento y hay que aprender a sobrellevar los obstáculos"

Hay canciones que pasan de ser del artista para ser del inconsciente colectivo de la gente. Es que si bien todas las canciones salen de lo que su autor pueda imaginar, lo cierto es que son pocas las que logran popularizarse en todo el mundo indistintamente de la lengua hablante. Son esas canciones que conocemos y que quizás no estemos tan seguros del artista que la canta.

Temas como "Despacito" o "Gangnam Style" son un claro ejemplo de viralización mundial, como así también podemos sumar a esa lista a "Me Rehúso". Esta última, creada por el cantautor y productor Danny Ocean logró 1.2 millones de reproducciones convirtiéndose en un éxito inimaginable.

Danny Ocean sigue siendo un agente musical de cambio y líder de un nuevo sonido "pop del futuro". Su trayectoria comenzó en Caracas, Venezuela, con años formativos pasados en el Caribe y Namibia, donde su exposición temprana a diversas culturas moldeó su paleta musical.

Danny Ocean realizó una preescucha de su disco en Buenos Aires.

Además de crear Me Rehúso tiene éxitos como "Dembow" y "Vuelve", además de colaborar con artistas reconocidos y escribió éxitos como "Ay Dios Mío" de Karol G y "Ráptame" de Reik.

El artista presenta este jueves su nuevo disco Reflexa en donde explora temas introspectivos como el amor, la identidad y el crecimiento personal. Con pistas como "La noche", "Ley universal" e "Involucrarnos", invita a los oyentes a un viaje de autoconocimiento.

El álbum de Danny Ocean sirve como un faro de esperanza, animando a los oyentes a abrazar la auto-reflexión como un camino hacia la iluminación. A través de letras introspectivas y melodías cautivadoras, empodera a la audiencia para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y resiliencia.

Danny Ocean vivió en Namibia cuando era pequeño.

A lo largo de 12 pistas combina baladas sinceras con ritmos envolventes. "Yo estoy contento porque ya entregué la música, ya pasé el balón hacia un lado. Estoy contento de conectar con las personas. Me gusta cuando la gente viene con esas intenciones y con esas ganas de saber algo y que yo le pueda pasar la información. Es algo cool", contó Danny en diálogo con MDZ horas después de hacer la primera escucha en el país junto a sus fans.

"Estoy un poquito nervioso porque estoy armando el show del tour en México, entonces estamos como muy concentrados en eso. Solo tengo que viajar y disfrutar", confesó el venezolano que llegaba hacías días de una gira por España.

Danny Ocean es uno de los referentes del género a nivel mundial y un gran conocedor de artistas argentinos. "Me gusta mucho lo que está haciendo Milo J. Siento que es un sonido único. La escena argentina me encanta. Me encanta que todos se unan y pongan la bandera en alto. Eso es algo muy cool. Me encanta que la gente los copie aquí en su propio país. Eso es algo hermoso. Uno como venezolano ve todos estos movimientos como algo súper hermoso y es un ejemplo para nosotros de que unidos las cosas se hacen mejor", dijo el artista.

Ser una persona talentosa y reconocida suele tener muchos beneficios y utilizarse como ejemplo de algo "exitoso". Si bien es cierto, también la exposición masiva puede derivar en distintos inconvenientes para el famoso por la presión que puede sentir ante tanta repercusión de sus canciones y de sus actos.

"Uno tiene que estar preparado para sobrellevar esas cosas. Si uno quiere seguir viviendo esto, uno tiene que saber que la vida siempre te va a presentar obstáculos y cómo tú ves esos obstáculos depende de ti", reflexionó Danny citando además una frase del actor Anthony Hokins que "decía algo muy hermoso, que él estaba una vez en un casting muy joven y cuando está pasando, el actor que vino antes de él dejó una silla tirada en la escena y Anthony le dice como que, "Ey ¿qué voy a hacer yo con esa silla que está tirada?" y él dice, "o haces drama o haces comedia, pero lo usas a tu favor". ¿Me explico? Entonces creo que es algo hermoso esa filosofía de que si hay algo que está pasando difícil, sé que es difícil verlo desde otro ángulo, pero ese es el reto de la vida. Uno tiene que aprender a sobrellevar los obstáculos y pasarlos y seguir. La vida no es más que movimiento", filosofó el venelozano que pasó un tiempo de su infancia viviendo en Namibia.

"Era pequeño, era muy pequeño. Namibia es un país bellísimo, hermoso, con cosas naturales, divinas. Las personas son muy respetuosas. Yo creo que la gente a veces tiene una mala interpretación de las cosas como son en África. Y en verdad creo que África es un lugar para llenar tu corazón de una manera única. Así que todas las personas que tengan la posibilidad de ir para África, vayan, porque en verdad lo recomiendo", finalizó Danny Ocean en diálogo con MDZ.

