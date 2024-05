Cómo es la ropa que sortea Dominique Metzger en Instagram

En un anuncio que sorprendió a todos en las redes sociales, Dominique Metzger contó que estará sorteando parte de su colección de ropa entre sus seguidoras de Instagram, luego de ordenar su placard.



“Bueno, como fueron un montón los que me pidieron estas preciosas prendas, las vamos a sortear. Obvio que dentro de todos los que son seguidores. Es todo para ustedes que siempre me acompañan”, contó la conductora de Telenoche.

La ropa que sortea Dominique Metzger. Foto: @domimetz.



“Son prendas preciosas que están sin uso o casi sin uso. Y si vieron mis stories, saben que hice limpieza de placard y seleccioné estas cosas lindas y especiales para sortear entre ustedes”, agregó luego Dominique Metzger.



“¡Comenten por qué las quieren! El viernes cerramos sorteo”, pidió la conductora junto a un carrusel de fotos en donde mostró las diferentes prendas, que van desde pulóveres, remeras y hasta varios calzados.



Lógicamente, como era de esperarse, la periodista de Canal 13 recibió muchísimos comentarios de seguidoras que agradecieron su gesto y celebraron con todo tipo de mensajes cargados de afecto, que, de hecho, fueron los que la motivaron a ella a hacer este sorteo.

“Sos una genia, ojalá lo gane alguien que lo necesite”, “te adoro, sos humilde y simple, me encantaría vestirme como vos”, “las quiero porque son tuyas”, “porque sos super elegante y si me gano una prenda me voy a sentir un poquito como vos” fueron Algunos de los comentarios que le dejaron a Dominique Metzger en su posteo.



No obstante, no sólo hubo comentarios de mujeres, sino también de algunos hombres. Es que muchos de ellos vieron una posibilidad de quedar bien con alguien, en caso de ganar. “Un regalito para mi esposa y un recuerdo tuyo, idola”, comentó uno de ellos.

