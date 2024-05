Ángel De Brito contó el drama que vive la producción de Gran Hermano con Furia

Uno de los puntos que más se discute hoy dentro de Gran Hermano tiene que ver con la personalidad de Juliana 'Furia' Scaglione, su nivel de agresividad y lo permisiva que está la producción con estos episodios que se repiten constantemente. Este viernes, Ángel de Brito reveló un detalle impactante sobre lo que pasa dentro del reality.

Más allá de ser el programa más visto de la televisión por lejos, Gran Hermano también se ha situado en el centro de la polémica por los distintos manejos que se realizan dentro del juego. Muchos hablan de una supuesta protección hacia la doble de riesgo, aunque no existan pruebas reales de ello.

En este contexto, Ángel de Brito presentó en LAM un informe recopilando varias de las acaloradas discusiones de Furia Scaglione con sus compañeros, a los cuales fue eliminando domingo tras domingo en la votación telefónica -Lisandro, Manzana, Catalina, Agostina y ahora Emma Vich-.

Desde el programa de América lanzaron una picante pregunta: ¿La producción le permite todo a la estratega?. La respuesta del panel fue un sí contundente. En este punto, el conductor se animó a revelar lo que se esconde detrás de esta supuesta protección a la jugadora.

“Me llega una información de Telefe,algo que hasta acá no se sabía, me lo van a desmentir. Me cuentan de la producción de GH que están teniendo inconvenientes con Furia”, comenzó explicando Ángel de Brito, antes de lanzar la verdadera bomba.

Y entonces, ante el desconcierto de sus angelitas, deslizó: “Los problemas, que no se ven al aire, transcurren en el confesionario, no solo se queja, sino que Furia amenaza a la producción. Es un personaje hermoso, está volviendo locos a todos, hasta la producción".

Furia de Gran Hermano viene situada en el centro de la polémica.

“Voy a contar con nombre y apellido, Furia amenaza todo el tiempo a los productores Graziano y Juan Manuel Méndez, que son muy conocidos en la industria, que la llaman al confesionario para calmarla, para bajarla, cuando ven estas situaciones de desborde como hace cualquier productor”, siguió detallando.