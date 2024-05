Zaira Nara reveló cómo hizo Facundo Pieres para enamorarla

Si bien la historia de amor con Facundo Pieres le costó perder una gran amistad con Paula Chaves, Zaira Nara se muestra cada vez más enamorada y feliz con el polista, con quien había tardado bastante tiempo en oficializar.



La hermana de Wanda reveló cómo hizo el polista para enamorarla y cuál fue la actitud clave en la conquista. “Tuvo mucha paciencia. Es para mí fue muy importante porque necesito que estén recontra seguros”, reconoció en charla con La Casa.



“A mí no me gusta el touch and go (“toco y me voy”). Nunca me gusto, ni cuando era chiquita, ni nada. Yo necesito saber que realmente va a ser una relación para algo, sino prefiero estar sola. No es que cuando estoy soltera me divierte salir de noche”, agregó Zaira Nara.



En ese sentido, la modelo y conductora contó qué prefiere hacer en caso de que un hombre no le guste demasiado como para incentivarla a salir a conocerlo. “Si no me encanta, prefiero quedarme en mi casa con mis hijos comiendo fideítos con quiso. Solamente con eso soy feliz”, aseguró.



Asimismo, Zaira Nara se refirió a la modalidad de salir de manera circunstancial con un hombre, reiterando su postura de que no es lo que más le gusta. “No es que me divierte tener una cita porque me divierte chonguear. O me encanta, o estoy sola”, remarcó.

Zaira Nara y Facundo Pieres.



Por otra parte, la hermana de Wanda Nara enfatizó en cómo es ella al momento de estar en pareja y cómo le gusta que sea la otra persona. “Yo soy romántica y me gusta que también sean románticos conmigo”, reveló.



“Me gustan las sorpresas, los detalles. Me gusta que me compren el chocolate que me gusta, porque esas pavadas me dan vuelta. Soy muy fácil”, agregó Zaira Nara, que hoy por hoy disfruta de su relación con Facundo Pieres.