La impactante foto que Wanda Nara mostró mientras se sometía a un tratamiento

Wanda Nara siempre da que hablar, el más mínimo movimiento que hace genera eco y repercusiones y, en las últimas horas, la mediática volvió a llamarala atención con una foto que se tomó desde el consultorio odontológico, mientras se sometía a un tratamiento estético de blanqueamiento dental.

Wanda se está preparando para debutar en julio en la conducción de Bake Off Celebrity, en Telefe, y quiere estar espléndida. Por eso, acudió a un centro profesional para lucir una sonrisa impecable.

Wanda Nara vive rodeada de lujos. Instagram Wanda Nara

Pero Wanda Nara no lo hizo sola; al turno la acompañó su hija menor, Isabella Icardi, quien se quedó dormida a upa en medio de la sesión. Dispuesta a compartir el momento, la hermana de Zaira se tomó una selfie con la nena sobre su pecho y un extraño look: con los ojos protegidos por unos anteojos especiales y un artefacto de luz led trabajando dentro de su boca.

La llamativa foto que Wanda Nara subió desde el consultorio médico.

“Mamás me entenderán", escribió Wanda junto a un corazón rojo al subir la imagen a sus historias de Instagram. Una postal disruptiva entre las publicaciones súper estilizadas y cuidadas que suele compartir en sus redes sociales para mostrar su estilo de vida de lujo en Estambul, Roma, Milán, o donde sea que esté de paso.

La reacción de Susana Giménez ante la vuelta de Wanda Nara a Telefe

Recientemente se supo que Telefe decidió dar de baja MasterChef Celebrity por un tema de presupuesto y salir al aire, en su lugar con Bake Off versión famosos, un formato que tendrá a Wanda Nara como conductora.

Pero, al parecer, la novedad no le gustó nada a la máxima figura del canal de las pelotas, Susana Giménez, que en julio hará su esperada vuelta a la pantalla chica. Así lo contó Guido Zaffora en Intrusos, donde dio cuenta del aparente malestar que invadió a la diva al tener que compartir estrellato con la mediática.

Susana Giménez no estaría contenta con compartir su vuelta a Telefe con Wanda Nara.

“La idea de Telefe es hacer Bake Off Celebrity una vez por semana porque el diario no funcionó. Y Wanda iría antes de Susana con el programa de cocina”, reveló el panelista. Y agregó: “Lo que me contaron es que Susana se enteró y ella no está muy contenta de compartir con Wanda. Ella dice: ‘Pero es mi regreso triunfal a la televisión’. No le gusta demasiado la idea”.

“Era el programa que originalmente conducía Paula Chaves. Ella hizo las tres temporadas y se está enterando ahora de que no lo va a hacer”, añadió Guido Zaffora. Esto sería un nuevo capítulo en la disputa entre Paula Chaves y las hermanas Nara.