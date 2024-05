Jorge Araujo presentará su nuevo disco en Café Beerlin

Jorge Araujo es uno de los músicos con más trayectoria del país. A lo largo de su vida fue baterista de Divididos, Monos Con Navajas y Gran Martell, además de tocar junto a artistas de la talla de Armando Manzanero, Alejandro Lerner y Luis Salinas, por nombrar algunos.

Su carrera solista lo vio nacer de la mano del disco “A un minuto de envejecer”, en el 2018, y luego presentó "Cuerpocomoderno” en el 2021. Ahora presentó su tercer material de estudio al que tituló "Electro, carne y hueso".

Luego de los adelantos de los singles “El impostor” y “Están por venir”, Jorge Araujo presentó esta mixtura entre intimidad, tracción a sangre y música electrónica, que abarca todo el disco que estará presentando el próximo 21 de mayo, a las 20.45, en el Café Beerlín de Villa Devoto.

Jorge Araujo presentó "Electro, carne y hueso", su tercer disco.

En palabras de Jorge: “Este álbum muestra lo que me pasa actualmente. Las letras se refieren a temas de mi vida y mi entorno. No es metafórico en absoluto y la música en muchos casos fue prácticamente compuesta en simultáneo. Mi necesidad de vivir en un lugar alejado de las grandes capitales, se ve plasmado en la canción “El impostor” y “Pepino” se refiere a nuestro querido perro y su lucha contra la hemofilia".

En diálogo con MDZ, Jorge Araujo, contó detalles del proceso creativo de "Electro, carne y hueso", además de reflexionar sobre los avances tecnológicos y las etapas que atraviesa la música y su creación.

- Es un disco muy íntimo en el que te expones bastante...

- Era la idea exponerme y contar de forma introspectiva mi vida. Pensá que yo soy baterista, el 95% de la gente que me conoce, me conoce como baterista. Me conocen en distintas etapas, estilos, pero como instrumentista, como baterista. Entonces arrancar con una carrera, tocando canciones que vos compusiste, desde un piano, desde una guitarra, fue todo un tema, fue como volver un poco a esos comienzos lúdicos cuando yo era pibe.

- Y en ese volver a aprender, porque uno empieza con una tecnología que sobrepasa a todos, ¿te acordas de esos comienzos y los cambios en la actualidad?

- Yo aparte, cuando era adolescente, aparecen las máquinas y yo dejo de tocar una banda, que se llamaba Baranda, porque en vez de poner un baterista pusieron una RX-11, una máquina, y le pusieron Jorgelina. Yo fui a un show y la batería la tocaba una máquina. Esto pasó en los 80 pasó, o sea, los bateristas fuimos reemplazados por máquinas. Todo eso me hizo sentirme bastante conflictuado como músico. Después con el tiempo como baterista sigo tratando de grabar lo más fresco posible, en las primeras tomas por estar bien ensayado y saber qué tengo que tocar. Lo que yo considero maravilloso de la electrónica es como que podés crear con osciladores, con cosas que quedan sampleados, bueno todo eso a mí me maravilló siempre. En este disco sí me pude dar el lujo de aplicarlo a través de productores porque yo no tengo que ver, yo grabo instrumentos, guitarra, batería, bómboles, vuelos, percusiones, cajón, todo lo que busqué, las voces y después hubo tres productores.

Jorge Araujo presentará este disco en Café Beerlín el próximo 21 de mayo.

- Entregaste material y te lo devolvieron casi sin escuchar, lo escuchaste después de un tiempo...

- Fue raro. Ahora se lo ve como algo muy difícil de entender por la cantidad de medios que tenemos para comunicarnos, pero yo supongo que deben haber existido muchos discos donde quizás un artista dejó la parte creativa, la composición a los productores, a los ingenieros. Lucas Vidal Dos Santos, que es la persona que produce este disco, me dice que para él sería sano separar la parte compositiva de la parte de producción, entonces la injerencia mía sobre eso, o de ellos sobre lo mío no existió. La realidad es que yo después de eso, de haber dejado esas grabaciones, no escuché los temas hasta dos o tres meses después, que fue cuando me empezaron a mandar una especie de lo que se llaman mezclas que la verdad que se alejaba muchísimo de lo que yo podía esperar, pero me encantaron.

- La canción "Pepino" es a tu perro, una canción muy íntima que expone tu relación con él, que padece hemofilia...

- Pepino es uno de 10 cachorros que tuvo la perra de mi hijo. Desde el momento que él nace, yo lo apunto y digo "quiero que nos quedemos con él". Los otros nueve también eran hermosos, pero me llamó Pepino. Y de los 10 fue el único perro hemofílico y nos cambió la vida a mí y a Pilar, mi esposa. Fue un gran sufrimiento porque había una gran desinformación sobre el hemofilia. Yo tuve la suerte de encontrar a veterinarios que son eminencias que me dijeron que en sus 30 años de carrera nunca habían visto a un perro con hemofilia.

Escuchá la canción "Pepino" de Jorge Araujo

- ¿Cómo fue el diagnóstico?

- Nos topamos con la especialista, por suerte llegamos a los pocos meses de Pepino. Me dijeron que podía tener una vida normal, me dieron una voz de aliento. Claro que no tiene cura, pero al principio era una incógnita qué era y era pensar cosas horribles, hasta que me dieron esa esperanza. Durante días y días, diría meses, estuvo con intervenciones quirúrgicas, con transfusiones, con plasma, con un montón de cosas y yo pensaba "¿Realmente podrá vivir, estará bien lo que estamos haciendo?". Era un planteo, porque el nivel de sufrimiento era terrible, encima era un cachorro, tenía dos meses, no había vivido nada.

- ¿Cómo fue el primer evento en donde detectaste algo raro?

- El primer evento fue al intentar secar un pinche de una patita, como cualquier otro cachorro, se lastimó, pero no paró de sangrar nunca. Tuvieron que amputarle un dedo. Después tuvo algunos hematomas internos que no sabes cómo se generan y todo ese sufrimiento se convirtió en esperanza.

- Todo eso derivó en la canción "Pepino"

- Yo tengo muy mala memoria y hago muchas cosas todo el tiempo y me olvido bien, pero creo que puntualmente nació en un momento en el que yo me generé una esperanza a mí mismo.

- ¿Qué significó esta canción en tu vida?

- Es increíble porque en el barrio todos conocen a Pepino, en las buenas y en las malas. El otro día estaba en la panadería y una señora viene y me dice que la había escuchado, entonces se armó toda una cosa con Pepino. A las pocas personas que pueda hacerles llegar la canción y sirva para que aprendan qué es la hemofilia, o les llame la atención, será algo muy interesante que no busqué, pero se dio natural.

- Sirve para concientizar...

- Nunca pensé que esto podía llegar a trascender digamos. Se ve que llama la atención algo del tema y no sabés lo agradecido que estoy porque si hay algo en lo que puedo llegar a ayudar con una canción, a que la gente conozca sobre esto, y algún que otro perro pueda vivir como vive Pepino, es algo hermoso.

Mirá la entrevista completa con Jorge Araujo