La sorprendente revelación de Manzana sobre la verdadera Furia en Gran Hermano

Más allá de que en ocasiones tuvieron sus encontronazos en la casa de Gran Hermano, en la última etapa de la convivencia habían logrado acercar posiciones. Ellos son Manzana y Furia, dos de los grandes protagonistas de la actual edición del reality.



Con el objetivo de eliminar al Chino, Manzana y Furia hicieron campaña juntos, pero nada de eso sirvió y Big Apple terminó saliendo de la casa en un mano a mano para alquilar balcones con Martín Ku.

Furia y Manzana en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Ahora, una vez afuera, Manzana habló de todo, en especial de cómo fue su vínculo con Furia, la gran candidata a ganar el juego, ya que nadie en la casa le escapó a los enfrentamientos, ni siquiera él, quien alguna vez se paró contra ella en un vivo.



“Es algo muy intenso. Su personalidad es muy intensa. Más allá de los gritos, ella tiene un carácter muy fuerte y es un tanto agresiva. Pero bueno, es Gran Hermano, y más allá de que a parte de la casa le molestaba, también es parte del juego y uno se termina acostumbrando, por más difícil que sea”, comentó Federico en su visita a Implacables.



“Yo me acostumbré y terminé siguiendo mi propio camino, sin que eso me confundiera. Por lo menos es lo que hacía yo. A algunos también les cuesta aguantar algunas cosas psicológicamente, pero en mi caso lo pude superar”, agregó Manzana sobre la convivencia con Furia.

“Era difícil la convivencia. Pero a esta altura, viéndolo desde afuera, esto le puede servir, pero es un poco más complicado, porque no sólo pasa por los fanáticos. Era difícil tratarla porque su humor cambiaba. Por eso yo me daba cuenta cuándo se podía hablar”, analizó luego.



No obstante, para cerrar su opinión sobre las versiones de Furia, la persona y la jugadora, Manzana compartió su mirada sobre la participante más polémica de Gran Hermano. “Es buena persona, pero su juego muestra que es bastante agresiva”, concluyó.