Cómo hace Nicolás Cabré para organizarse entre la paternidad de Rufina y el trabajo

En la actualidad, Nicolás Cabré está muy abocado a su trabajo, que ya no va sólo por el lado de la actuación, sino que también se lanzó como director. En ese contexto, reveló cómo hace para organizar los tiempos laborales para poder disfrutar de Rufina, la hija que tuvo con La China Suárez.



“Hoy no estoy haciendo tanto. No hago tanto cine, video o televisión. Estoy medio alejado, pero alguna vez aparecerá algo, qué sé yo. Estoy disfrutando mucho del tiempo que tengo”, comentó el actor y director en una charla con Show Noticias, en Ciudad Magazine.



En ese contexto, Nicolás Cabré explicó cuáles son las ventajas de hacer teatro, pensando en administrar los tiempos de manera adecuada para que eso no afecte el tiempo que puede dedicarle a Rufina.



“El teatro lo que te da es eso, te da el día libre para poder llevar a Rufi al cole, para acompañarla en momentos que antes me los perdía”, contó Nicolás Cabré, remarcando que su prioridad es compartir el mayor tiempo posible con su hija de 11 años.



“Si puedo seguir así haciendo teatro… Después aparece un proyecto que es imposible decir que no, pero prefiero seguir así”, agregó el actor y director, que volvió a enfatizar en que está apartado, al menos por el momento, de la televisión y el cine.

Nicolás Cabré, Rufina y La China Suárez. Foto: @nicolascabre80.



Por otra parte, se refirió al futuro de Rufina, al ser consultado sobre si imagina que su pequeña hija seguirá los pasos tanto de él como de La China Suárez. “Ella va a hacer lo que quiera hacer y estudiará teatro o hará lo que tenga que hacer, de eso no tengo dudas. Siempre voy a estar ahí para apoyarla en lo que decida”, sostuvo Nicolás Cabré.



“Si quiere ser veterinaria, vamos a poner todo. Si le gusta ser jugadora de hockey, también. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que, si es actriz o cantante, pueda disparar para cualquier lado. Nosotros estamos preparados”, concluyó el actor y director.