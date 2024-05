Revelaron el diagnóstico psiquiátrico de Julieta Prandi de cara al juicio oral contra su ex

Hace más de dos años que Julieta Prandi espera que la causa contra su ex marido, Claudio Contardi, se eleve a juicio oral. Y luego de que la Justicia se expidiera al respecto y de cara a ese momento, la conductora preocupó a todos con un fuerte cuadro de ansiedad y estrés por el que debió tomarse licencia psiquiátrica.

Desde el 10 de mayo que Julieta Prandi no se presenta al programa radial Sarasa, en La 100, que conduce junto a Mariano Peluffo. Hasta el 15 de mayo, fecha que consigna su licencia, la modelo tiene permiso médico justificado para descansar.

Julieta Prandi fue multada por hablar de su ex marido en la televisión. Captura TV.

Según indica el certificado de su salud psiquiátrica firmado por el Dr. Rafael Herrera Milano, Prandi padece un "trastorno de ansiedad generalizada" y una "reacción a estrés agudo". Este cuadro detonó a raíz de la multa por 800 mil pesos que recayó sobre ella por haber denunciado ante las cámaras de televisión que Claudio Contardi no le pasa la cuota alimentaria para sus hijos Mateo y Rocco.

“La jueza del Juzgado Número 2 de San Isidro se ampara en un acuerdo de confidencialidad donde ninguna de las partes podía contar intimidades de los menores. Yo no estoy contando nada de la vida de los menores. Pero si vienen los medios y me preguntan si tengo resuelto el tema alimentario, no voy a mentir, ¿para cubrir a quién?”, estalló Prandi ante Intrusos, días atrás.

Julieta Prandi lleva a juicio oral a su ex marido, Claudio Contardi.

Profundamente angustiada, a la rubia se le sumó el hecho de que la defensa de su ex marido se niega a que el juicio oral por jurados. “Es insólito que una víctima de abuso tenga que estar esperando desde hace más de dos años que se eleve a juicio oral la causa. Y también lo es que el acusado diga que no quiere juicio por jurados, que quiere que sea íntimo y que nadie se entere”, indicó en el ciclo de América, antes de recaer en este cuadro de estrés agudo.

Según explicó más tarde el abogado de la conductora al diario Infobae, la ley de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, donde se llevará a cabo el litigio, establece que el jurado sólo actúe como una garantía para el imputado y no para las víctimas.

Julieta Prandi presentó su primera novela

Así las cosas, a Prandi se le vienen días durísimos con este proceso legal contra su ex marido, tras denunciarlo por abuso sexual y amenazas, entre otras vejaciones, maltratos y violencias que padeció en manos del empresario.

Entre tanto, recientemente la modelo y conductora debutó como autora al presentar su primera novela, basada en hechos reales, que tituló "Yo tendría que estar muerta" y presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Julieta Prandi presentó su primera novela "Yo tendría que estar muerta" en la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Gracias a todas las mujeres valientes por decir presente y contarme su historia, ya no están solas. Y muy especialmente, a todas aquellas que no pudieron contarlo”, expresó Julieta Prandi muy emocionada en el posteo que publicó en Instagram luego de la presentación de su libro.