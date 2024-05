Florencia Peña apoyó a Guillermo Francella tras sus comentarios sobre Javier Milei

Guillermo Francella sufrió fuertes críticas contra su persona luego de opinar a favor de las medidas económicas que está tomando Javier Milei desde que está al frente del gobierno. En este contexto, varios colegas lo criticaron con dureza. Pese a estar en una vereda ideológica opuesta, Florencia Peña decidió apoyar a su compañero de Casados con Hijos.

"Guille es un tipo con el que yo nunca pensé igual. Sin embargo, los mejores laburos de mi vida los hice con él. Es un gran compañero", comenzó expresando la actriz durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Yo lo he sufrido en carne propia. A mí me han criticado mucho por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? No importa dónde estés parado. ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento de otro? Mientras ese pensamiento sea respetuoso", argumentó Peña.

Guillermo Francella y Florencia Peña en Casados con hijos.

"La crítica en general que me hacen a mí tiene más que ver con lo ideológico. Siempre fue lo ideológico. Y yo aprendí a convivir con eso, porque vivo la vida con gente que no piensa como yo", sumó la actriz.

Finalmente, opinó sobre el duro momento que le tocó atravesar cuando fue literalmente "cancelada" por apoyar en 2010 al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. "A mí en una época me pasó que no gocé de buena salud por decir lo que pienso. Los productores que siempre me habían llamado me decían: ‘Perdiste todo, perdiste todo, eras la uno’. Yo venía de hacer La Niñera, que fue un mega éxito, venía de hacer Casados con Hijos, Sweet Charity, que había sido un mega suceso en el teatro. En un momento pensé que había perdido todo", recordó.

"En ese momento estaba muy expuesta, me hacían muchas operaciones, yo no sabía cómo contrarrestarlas. Yo me banco la crítica. También me banco a los haters, la gente que no sé quién es del otro lado. Yo tengo nombre, apellido y me la banco. La que sí me duele y me jode, y es la que le duele también a mi familia, es la operación mentirosa", finalizó.