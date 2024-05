Las fotos íntimas del cumpleaños de 18 de la hija del marido de Pampita

No es tarea sencilla lograr una familia ensamblada. Para cualquier persona es complicado y, obviamente, los famosos no son la excepción. Por eso destacable lo que han logrado Pampita y Roberto García Moritán en relación al trato que tienen con los hijos de ambos.

Delfina, hija de Roberto y Milagros Brito, cumplió 18 años recientemente y allí se pudo ver una vez más que el trato entre todos es más que positivo. En la fiesta estuvieron Santino y Anita, los otros dos hijos de García Moritán, más Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de la modelo con Benjamín Vicuña.

Siendo modelo, el look de Delfina en la fiesta también iba a ser un tema a tener en cuenta. A la cumpleañera se la pudo ver con un lindo look animal print, un twin set de short y remera en colores gris y blanco, una campera de cuero, medias negras y borcegos. ¡Feliz cumple Delfi!, fue el mensaje que usó Pampita para saludarla en las redes.

La cumpleañera con Pampita

Lo cierto es que Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen protagonizando una hermosa historia de amor. Se conocieron, se enamoraron a primera vista, decidieron casarse y tuvieron a su hija Anita.

Pero como en toda pareja, hay momentos donde hay que afrontar desacuerdos para seguir adelante. En este contexto, fue la conductora quien reveló uno de los principales motivos de discusión que mantiene con su marido. Y se trata, ni más ni menos, que de la llegada de otro hijo.

La familia ensamblada

"Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí preguntame que yo siempre voy a decir que sí tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar", admitió Pampita durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece). Acto seguido, se sumó al móvil el legislador porteño para justificar los motivos de su postura: "Quiero, pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?". Sin vueltas, Pampita acotó: "Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video".