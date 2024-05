Pampita expuso cuál es su principal motivo de discordia con Roberto García Moritán

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen protagonizando una hermosa historia de amor. Se conocieron, se enamoraron a primera vista, decidieron casarse y tuvieron a su hija Anita.

Pero como en toda pareja, hay momentos donde hay que afrontar desacuerdos para seguir adelante. En este contexto, fue la conductora quien reveló uno de los principales motivos de discusión que mantiene con su marido.

Pampita, Moritán y su hija Ana.

"Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí preguntame que yo siempre voy a decir que sí tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar", admitió Pampita durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

Acto seguido, se sumó al móvil el legislador porteño para justificar los motivos de su postura: "Quiero, pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?". Sin vueltas, Pampitas acotó: "Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video".

Pampita y Roberto García Moritán hablaron sobre la posibilidad de agrandar su familia

"Hay que elegir bien los momentos. Nosotros somos padres muy presentes, muy ocupados también y es difícil darle el tiempo que se merece a cada uno. Son muchos, con distintas edades, problemáticas, es un gran desafío familiar. Pero bueno, puede ser... no descarto nada", finalizó Moritán.