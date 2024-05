La nueva estrategia de Furia para ganar Gran Hermano

La gala del domingo 12 de mayo de Gran Hermano dejó a un nuevo participante fuera del juego, Mauro D´Alessio, quien perdió por goleada el mano a mano con Furia. Y a minutos de la triste despedida del participante, Juliana Scaglione reveló sus próximos pasos a seguir: sacar a Emmanuel Vich de la competencia.

Así lo hizo saber Furia mientras charlaba con varios de los jugadores en el cuarto, tras mostrarse sensibilizada por la partida del ex rugbier a quien había enfrentado a gritos pelados apenas una semana atrás, por lo que quedó sancionada por Gran Hermano durante todo lo que reste del reality.

La idea de Juliana de terminar su alianza con Emmanuel en GH había empezado a tomar forma horas antes de la gala, tras notar que de parte del peluquero cordobés había más interés en beneficiarse del fandom furioso más que amistad genuina.

Así, antes del momento decisivo, la preparadora física le pidió a sus fanáticos que fueran contra Vich en vez de contra Mauro. Pero ya era tarde: Emma fue el cuarto salvado de la noche y D´Alessio fue a quien le tocó irse de la casa, llorando y emocionado.

Furia ya dio por terminada su alianza "iconic" con Emmanuel en Gran Hermano. Captura TV.

¿Y que hizo Furia para sacarse de encima a Emmanuel? Empezó a destratarlo con su silencio, a hacerle un vacío en la casa. Intención que hizo explícita a sus compañeros al proponerles aislarlo a Emmanuel y dejarlo durmiendo solo en el otro cuarto, para desestabilizarlo y que sepa que él es próximo.

Mientras Juliana tramaba su nuevo juego contra Emma, el cordobés compartió con Martín Ku su angustia ante la nueva postura de quien consideraba su amiga. "No sé qué le pasó conmigo, no me habla ni me dice nada, yo la re quiero", le planteó Vich al Chino, que intentó ayudarlo comentándole que la rapada juega por estrategia, como para que no se lo tome personalmente.

El acercamiento de Furia a Virginia en Gran Hermano

Cabe recordar que, días atrás, Juliana Scaglione dio una pista de que estaba a punto de soltarle la mano a Emmanuel. Tras la salida de Manzana de la casa, Furia se acercó a Virginia, una de las jugadoras más queridas de Gran Hermano, condición que ya se hizo notoria dentro de la casa. Furia se acercó a Virginia tras la salida de Manzana de Gran Hermano. Captura TV.

Al verla triste y aislada en el jardín por la partida de su amigo, Furia le dijo: “Vir, no estás sola”. Y, a continuación, la pelada se diferenció de Emmanuel. "Todo bien. Pero Emma es Emma y yo soy Juliana. Se lo dije clarito: yo anhelo otra cosa. A mí él me votó pero también le devolví lo que me dio. Tengo saldadas las deudas, no le debo nada a nadie", declaró.

"Vos me ayudaste muchísimo con esa placa que armaste. Toda la casa o la gran mayoría acompañó. No te des por vencida, para mí tenés buen fandom", terminó ensalzando Furia a Virginia, quien en la última gala fue la primera salvada de la noche.