Cuántas alarmas usa Nacho Otero para llegar a tiempo al noticiero de la mañana de Canal 13

Este domingo, en el programa Almorzando con Juana, Nacho Otero sorprendió a todos al confesar la cantidad de alarmas que pone para no quedarse dormido y llegar a tiempo al Canal 13.

Juana Viale sumó a la mesa a la doctora Mirta Ana Averbuch, jefa de Medicina del Sueño quien les hizo una pregunta en general a quienes se encontraban en el almuerzo: “¿A qué hora se levantan?”. A lo que la periodista Valeria Sampedro respondió: “Tenemos bebas muy chiquitas los dos decíamos… 3 de la mañana esta semana”.

Nacho Otero muy tranquilo confesó: “No, yo pongo, 4:40 suena la primera, pero tengo 12 alarmas”. La conductora del programa no lo podía creer al escuchar la respuesta del periodista: “¿12? pero, pará ¿12 en el día? ¿tenés que tomarte alguna pastilla o algo así en el día?”. “Claro, consecutivas”, agregó Anibal Pachano.

Juanita Viale confundida le preguntó si las alarmas las pone durante la noche o el día y el periodista Otero le aclara que es antes de irse a acostar para poder despertarse y llegar puntual al trabajo.

“Sí, cuando me despierto, pero es fácil mirá 5:00, 5:02, 5:03, 5:04, 5:05, 5:07, 5:10”, explicó el locutor. Sampedro acotó con ironía refiriéndose a la esposa de él: “Yo si soy Natalia, ¿sabés lo que hago? te agarro el celular y te lo revoleo”.

Admitió que su mayor miedo es quedarse dormido y es por eso el motivo de las 12 alarmas: “Me da pánico quedarme dormido”. Entre risas cuenta: “A veces lo que me pasa que dejo el celular en la mesita de luz y empieza a sonar y me estoy bañando y salgo en tarlipes a apagarla, despierto a la nena, es un espectáculo lamentable que sucede en mi decadente lamentable el que sucede todos los días en mi casa. A veces le digo a mi esposa: ´ponete una alarma vos también a las 5 por la dudas que no suenen las 12 mías´´´.