Cómo le fue a Juana Viale en el rating con Jey Mammon como invitado

A principios de abril de 2024, Juana Viale tuvo que dejar de lado, por un tiempo, sus clásicos almuerzos que conduce todos los domingos por Eltrece y se embarcó en una aventura junto a su novio, Yago Lange y sus amigos. La actriz viajó en un velero por más de un mes por una causa ecológica. Junto al resto de la tripulación, estudiaron el terreno, recogieron los plásticos que contaminan las aguas y también grabaron escenas para un documental.

Fue por esta razón que Mirtha Legrand tuvo que reemplazar a su nieta en sus almuerzos. Pero este domingo, la conductora regresó a su programa y recibió en la "mesaza" a: Valeria Sampedro; Aníbal Pachano; Jey Mammon; Ignacio Otero; y a la doctora Mirta Averbuch.

Juana regresó a su programa después de ausentarse por más de un mes. Créditos: Instagram Lamesazarg.

Una de las participaciones más polémicas en el ciclo que conduce Juana Viale fue la de Mammon. Recordemos que en marzo del año pasado se conoció la denuncia que realizó Lucas Benvenuto por abuso sexual, lo que arruinó por completo la imagen del exconductor de La Peña de Morfi. Poco a poco el humorista se fue reincorporando a los medios de comunicación, y a un año de ésta denuncia, Jey habló sobre el tema.

Uno de los momentos más escandalosos que se vivió en el programa fue cuando Jey Mammon comentó que la Justicia lo "declaró inocente" por esta causa y Sampedro lo interrumpió.

Los invitados de este domingo. Créditos: Instagram Lamesazarg.

"Perdón, necesito intervenir porque no es inocencia. Lo que declara la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar, o entender, cada uno. En una causa judicial, alguien denuncia, en este caso Lucas denuncia en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito? ¿No existió? En general, no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica", explicó la periodista en la mesa, algo que no le gustó en absoluto al actor.

"Te interrumpo, ¿sabés por qué? Porque la víctima, por lo general, y lo cual me parece que está muy bien, se le cree a la supuesta víctima", le respondió el presentador a la periodista. Y luego se defendió: "La Justicia me declara inocente, preguntáselo a cualquier abogado, y por prescripción. Ahora sí, coincido con vos: la Justicia no investiga, pero me declara inocente". Asimismo, el comediante reveló que por esta situación judicial casi termina con su vida.

Así fue el cruce entre Jey Mammon y Valeria Sampedro en Almorzando con Juana

La participación de Jey Mammón en Almorzando con Juana le valió a Eltrece un promedio de 4,3 puntos de rating. Este número fue menor que el de la semana anterior, del domingo 5 de mayo, donde el programa consiguió 4,6 puntos.

Por otro lado, Telefe en este horario con La Peña de Morfi obtuvo un mejor rendimiento al realizar 8,3 puntos de rating con Abel Pintos y Luciano Pereyra como invitados.