Chita: "La industria es muy hostil con las artistas mujeres"

Francisca Gil, conocida en el mundo de la música como Chita, es una talentosa cantante y compositora argentina nacida en 1996. Si bien fue nacida y criada en estas tierras, a sus 20 años vivió durante un tiempo en Europa adquiriendo costumbres y conocimientos de la música tanto en Inglaterra, España y Alemania.

Su debut en la música fue de la mano de "Encanto", su primer disco de estudio en donde demostró una versatilidad musical única, fusionando diversos géneros. Ahora, el pasado 6 de mayo, realizó el lanzamiento de su segundo álbum al que tituló "atelier".

En este nuevo trabajo revela un giro hacia el pop en donde se refleja su madurez artística y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Con una voz emotiva y letras profundas, Chita consolida esta reinvención posicionándose como una de las artistas jóvenes más destacadas de la escena musical argentina.

En diálogo con MDZ. Chita cuenta que este giro musical "fue un proceso que al principio me costó un montón y me generaba mucho conflicto. Pero hubo un momento, a raíz de varias circunstancias, que hice un clic y dije "listo, vamos por acá"", cuenta confesando que luego de que el disco vio la luz sintió "alivio y una mezcla de felicidad y satisfacción. Ya salió, ya no hay que hacer más nada, ya está ahí".

Chita lanzó su segundo disco de estudio.

"atelier" fue grabado en Los Ángeles con la colaboración de Claudia Brant, Josh Cumbee y Nico Cotton. Este al álbum fusiona influencias de diversos estilos en nueve cautivadoras canciones, cada una de ellas con el potencial de convertirse en un éxito. "Para mi sorpresa tuvo muy buena repercusión al menos por ahora, por lo que leí", cuenta Chita aunque aclara que "no soy de entrar a leer los comentarios".

"A veces entrás y lees cualquier cosa porque la realidad es que uno no puede controlar lo que el resto dice, así que mejor ni entro y no leo. Me ha angustiado en su momento aunque hoy en día no me lo tomo tan personal, porque también lo tomo como de donde viene", explica sobre los haters típicos de las redes sociales.

Chita, además de por ser una excelente cantante, sobresale por su belleza. Es que naturalmente irradia una luz que puede verse en su mirada, como así también escucharse en sus canciones y verse en el arte de tapa del disco.

Cabe destacar que álbum ya tiene fecha de presentación oficial, el viernes 7 de junio en el C – Complejo Art Media, en donde la artista tiene preparadas algunas sorpresas y promete deslumbrar con su cautivadora y seductora voz, invitándonos a adentrarnos en el templo que es su nuevo álbum.

Durante sus primeros años de juventud vivió en Europa, lugar del que obtuvo de manera inconsciente varios de los sonidos que hoy se pueden escuchar en "atelier". "Yo creo que debo haber sacado algo, pero no te podría decir qué. Lo recuerdo con mucho cariño, como años de mucha diversión. Se me ocurre que quizás en Inglaterra hay más del disco, que se gestó ahí porque aparte eran años de mucho no pensar nada, ¿viste? Era como, hacía mis canciones, las subía a SoundCloud, las mandaba a los bares y tocaba y me pagaban con una cena. Era como muy libre", recuerda Chita sobre sus primeras presentaciones.

- ¿Te imaginabas siendo artista, viviendo de esto y sacando un disco?

- Es algo que siempre quise, pero en ese momento era como más inconsciente todo. No es que lo estaba pensando, pero sí, siempre quise dedicarme a esto. Mi mayor sueño sería llenar un estadio, eso es como lo más grande que veo en este momento y que me gustaría llegar. Chita presentará su disco en el C Complejo Art Media.

- ¿Qué referentes tenés?

- María (Becerra) que llenó un River. Todo lo que está haciendo Emilia (Mernes) me gusta mucho. A nivel mundial Karol G porque me gusta mucho su energía, su música. Me gusta nombrar artistas mujeres porque cuando sos parte de esta industria te das cuenta de que es muy hostil por momentos con nosotras. Entonces cuando ves a la otra es como que la entendés y la querés abrazar. A mí me pasa por lo menos.

