Apareció una nueva hermana de Furia de Gran Hermano y reveló detalles de la fuerte interna familiar

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, es sin lugar a dudas la participante más polémica de la actual edición de Gran Hermano. Sus formas de vincularse con el resto la llevan a tener numerosos enfrentamientos dentro de la casa, algo que repercute en escándalo y mejor nivel de audiencia para el reality de Telefe. No por nada, es considerada como una de las posibles finalistas.

En el plano personal, Furia no mantiene una muy buena relación con sus hermanos. Fue a partir de la muerte de su padre, que comenzaron una serie de traiciones dentro de la familia Scaglione.

De los hermanos de Juliana, solo conocíamos a Coi, quien fue una especie de vocera de la participante en todos los medios. Pero ella no es la única. En su momento apareció Ezequiel, quien reveló varias internas del clan.

Habló Andrea, otra de las hermanas de Furia.

Pero este lunes conocimos a Andrea, otra de las hermanas de la participante, que decidió sentarse en el estudio de Intrusos (América TV) y contar su verdad.

"Yo quise ir a las galas pero mi hermana Coi no me deja. Ella maneja una suerte de mafia ahí: pide plata para los votos y demás. Mandé un par de mensajes y me clavó el visto, después me mandó a decir que no la molestara más. De hecho me enteré que había sido madre por la tele", comenzó revelando Andrea sobre la fuerte interna que existe entre los hermanos.

Respecto al motivo de la desunión entre los hermanos, Andrea fue muy clara: "La pelea es por la herencia. Mis papás nos dejaron una casa a cada uno. Todos tienen una casa y todos las alquilaron pero Coi discute mucho por los metros cuadrados. Ella quiere más de los que tiene además de otras cosas. Yo me entero por otras personas que cada uno de mis hermanos puso un abogado", comentó.

Sobre el enojo que Furia tiene con sus hermanos por ser la única que cuidó a su papá hasta su muerte, Andrea expresó: "Mi mamá y mi abuela murieron en 2017. El padre de mi hijo murió un mes antes que mi mamá en un accidente automovilístico, fue terrible. Mi papá falleció el año pasado y es cierto que Furia lo cuidó pero hay un por qué".

Furia.

"Juli era pequeña y mi hermana Yanele se hizo cargo de mamá y yo de mi abuela. Quedamos exhaustas y cuando ellas muere, ya no dabamos más. Por eso Juliana toma la posta. Yo quedé sola a cargo de mi hijo de 15 años y tuve que volver a trabajar. Sumado a todo lo que venía pasando", agregó para finalizar.