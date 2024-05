Valeria Mazza reveló la pregunta que se hizo cuando conoció a Alejandro Gravier

Si bien pasaron muchísimos años y cuatro hijos en el medio, hoy por hoy hay una pregunta que Valeria Mazza se sigue haciendo desde el día en el que conoció a Alejandro Gravier, su esposo y el gran amor de su vida.



En una charla distendida con Mirtha Legrand, la reconocida modelo contó detalles de su historia de amor, que comenzó en un desfile en Mar del Plata al poco tiempo que ella tenía viviendo en Buenos Aires.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier.



“Conocí a Alejandro apenas llegué a Buenos Aires. Él me vio en un desfile en Mar del Plata, en el Hotel Hermitage”, recordó Valeria Mazza. Allí intervino en la charla Carolina Peleritti, quien, intrigada por saber más, preguntó: “¿Te gustó de entrada o no?”.



La respuesta de Valeria Mazza denota a una mujer que, con el paso del tiempo, sigue muy enamorada de Alejandro Gravier. “Es imposible no dejarse cautivar por Gravier, con su simpatía y su encanto. Además, siendo un hombre mayor, sí, me encantó”, expresó.



No obstante, más allá de que todo pareciera perfecta y color de rosas en la vida de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, con sus cuatro hijos, hay una pregunta que todavía sobrevuela en la cabeza de la modelo desde aquel día en Mar del Plata: ¿qué hacía Alejandro Gravier en ese desfile?

Valeria Mazza y Alejandro Gravier.



“Esa es la pregunta que me hago hasta el día de hoy. Siempre digo lo mismo. Yo estaba trabajando, desfilando. ¿Y qué hacía él en ese desfile?”, reveló Valeria Mazza en la mesa de Mirtha Legrand.



“Para mí fue muy importante en mi carrera porque a lo mejor en ese momento yo hubiese tenido un tipo que decía: ‘No, para qué vas a viajar’. O ‘no, no te muestres, ¿qué vas a hacer?’. O sea, un tipo celoso, posesivo”, cerró la modelo.