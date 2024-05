Karina La Princesita contó detalles de su dura batalla contra la depresión

Karina La Princesita volvió a referirse a su lucha contra la depresión. En esta oportunidad, invitada al programa de Mirtha Legrand, la cantante contó detalles sobre su salud mental.

"A veces las cosas que te generan angustia se sienten en el cuerpo. Más allá de que es en el cerebro. Y yo veo mucho al corazón y al cerebro como cuando te habla el ángel y el diablo. A veces el corazón te hace ir por un lado que vos sabés que no te conviene y la cabeza por otro", comenzó contando la artista.

Karina La Princesita.

"Tuviste crisis de angustia, ¿no?", le consultó la conductora. "Sí. Puede que todavía no estoy recuperada del todo. Pero me estoy ocupando. Estoy haciendo terapia con el psicólogo. En algún momento estuve con el psiquiatra también, con medicación. Hay que entender la medicación también. Yo cometí el error de sentirme bien y dejarla y que me agarre una crisis terrible. Hoy ya la dejé, pero la fuimos dejando junto con la psiquiatra de a poco", reveló la cantante.

Consultada sobre si la fama es uno de los motivos principales de sus ataques de pánico, Karina respondió: "Pienso que tiene que ver con la vida que tuvimos, las heridas que tenemos, que no hemos sanado. La infancia es súper importante. Todas esas cosas que no parecen importantes, después cuando uno es adulto, las arrastra".

Karina La Princesita habló sobre su salud mental

"Pienso que en mi caso tiene mucho que ver con eso. Lo que tiene la profesión es uno termina siendo como el payaso, que tiene que estar siempre entregando alegría y haciendo alegrar a la gente cuando por ahí no te sentís así, entonces puede que eso genere más presión, más angustia".

Finalmente, la artista se refirió a la opinión de la gente: "Y a esa presión hay que sumarle la opinión de la gente que si ve que vos tenés todo eso, es como si no tuvieses derecho a sentirte mal porque sos un desagradecido".