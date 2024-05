La exorbitante suma que pagó Ova Sabatini en una cena con Catherine, Dybala y Oriana

Falta cada vez menos para que Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casen. La boda está programada para el próximo 20 de julio, luego de que culmine la Copa América en Estados Unidos. En los preparativos están muy presentes Catherine Fulop y Ova Sabatini.



Ahora, en una charla con Ángel de Brito en Bondi, el nuevo canal de streaming, la actriz venezolana sacó a la luz una desopilante anécdota que luego se terminó viralizando en las redes sociales.



Sucede que Catherine Fulop y Ova Sabatini se encontraban en Miami, cuando organizaron una cena con Paulo Dybala y Oriana. Allí, surgió una curiosa apuesta. “Ellos habían hecho una apuesta, que, si uno ganaba, invitaba la cena”, comenzó contando la actriz.



“Cuando entramos al restaurante, Paulo me dice: ‘¿Probaste este champagne?’. Y cuando se sienta lo pide y me pregunta si lo iba a tomar. ‘Sí, claro’, le digo. Mil y pico de dólares la botellita. Eran cosas caras”, agregó Catherine Fulop.



“En un momento Ova me empezó a mirar con una cara... Después Paulo le pidió la billetera a Ori y ahí empezó a respirar, pero Ori le dice: ‘No, paga mi papá’. ¡La cena salió 2 mil dólares! Dos días sin dormir estuvo”, siguió la actriz venezolana sobre esa cena familiar.

Catherine Fulop, Ova Sabatini, Paulo Dybala y Oriana Sabatini.



En cuanto al casamiento en sí, para el cual aún falta poco más de dos meses, Catherine Fulop había hablado hace unos días en Socios del Espectáculo, donde reveló cómo hizo Oriana Sabatini para convencer a Paulo Dybala de casarse.



“Yo le había dado de baja porque él le decía: ‘¿Para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca’. Y ella le decía: ‘Bueno, no te casarás. No vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”, contó la reconocida actriz venezolana.