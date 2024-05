El sorpresivo dato que reveló Facundo Ventura sobre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Una gran sorpresa generó Julieta Poggio al hablar hace unos días sobre su relación con Marcos Ginocchio, al confesar que ella se enamoró de él, pero que no fue recíproco el sentimiento. Ahora, Facundo Ventura reveló un dato clave.



Una de las cuestiones que Julieta Poggio expresó con angustia fue el tema de las críticas. “La gente te dice: ‘Ay, te querés colgar’. ¿De qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia? Colgarme de Marcos por haber sido el ganador, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo me voy a querer colgar de alguien con quien yo también tuve una historia?”, dijo en la entrevista con María Laura Santillán en Infobae.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.



“Fue una historia muy fuerte para los dos. Yo me enamoré de Marcos y él no. Ya lo sané y lo superé. Pero me costó mucho. Fue un crecimiento personal el momento que pasé y aprendí a valorarle a mí misma”, agregó la ex Gran Hermano.



En ese marco, Ángel de Brito, en LAM, habló sobre algunos detalles que no se conocían hasta el momento sobre cómo quedó finalmente el vínculo entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, contando, además, una situación algo extraña.



“Le pasó algo a Juli que no lo contó. Se acuerdan cuando fue a la fiesta de Caras a la que fueron los chicos de Gran Hermano, como cualquier revista los quiso juntos para una foto y Marcos no quiso”, reveló el conductor.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.



Por su parte, Pepe Ochoa también aportó información. “La agencia que maneja a Marcos le empezó a decir que le convenía estar más pegado a una Zaira Nara que a Juli Poggio. Entonces, a raíz de eso, empiezan a tomar decisiones porque quieren que Marcos sea una persona que tenga un nivel y un status para las marcas”, sumó.



En ese sentido, quien también opinó al respecto fue Facundo Ventura, el hijo de Luis Ventura, agregando una sorpresiva teoría. “Para mí el vio que garpaba el romance con Julieta, la estiró y jugaba con ese cachondeo. Ellos salieron de la casa. Julieta se peleó con Luca, ¿por qué tan oculto todo?”, preguntó en Empezar el Día.