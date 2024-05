La categórica opinión de Florencia Peña sobre quienes desacreditan la ideología de otros

Más allá de que sus convicciones ideológicas estén en las antípodas de las de los votantes de Javier Milei, Florencia Peña dejó en claro que no está de acuerdo con esta situación de trinchera en la que se encuentra el país, en relación a aquellos que desacreditan la ideología de otros.

Invitada a un ciclo de la plataforma de streaming Gelatina, Florencia Peña destacó por ejemplo como ella puede trabajar y tener un vínculo de afecto con Guillermo Francella, quien recientemente elogió las políticas de Javier Milei.

Guillermo Francella y Florencia Peña, dos figuras que se elevan por encima de las diferencias ideológicas. Foto: Redes sociales.

En diálogo con Pedro Rosemblat, Florencia Peña remarcó:: "Hoy no se están haciendo las cosas como yo creo que se tendrían que hacer. Yo tengo que respetar y tengo que esperar. Yo no voté a este gobierno, pero no puedo creer que yo tengo la autoridad para decir 'ustedes son todos una manga de forros' porque la única manera en la que puedo expresarme es desde mí".

Luego, sobre los contrastes de convicciones con Francella, Peña explicó: "Yo trabajo con gente que piensa distinto, mucho más que con la que piensa igual que yo. Yo laburo con Guille Francella hace 1500 años y nos amamos, nos respetamos y pensamos opuesto, pero podemos laburar bien juntos".

Pero Guillermo Francella no es el único caso que citó Florencia Peña a la hora de ilustrar sus diferencias ideológicas. " A mí me pasa con Marley, es una de las cosas con las que más me divierto en el mundo, parecemos dos adolescentes estúpidos pero cada vez que nos vemos están las antípodas de mis pensamientos, pero nos llevamos bien", sostuvo la actriz.

Por último, sobre su libertad de expresar su disidencia al gobierno de Javier Milei, Florencia Peña aclaró: "Me parece que hay que calmarse, yo me calmé, pero sigo diciendo lo que pienso".