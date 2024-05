Isabel Macedo admitió un robo que cometió y que marcó el inicio de su carerra

La noche del jueves 9 de mayo, Isabel Macedo se sentó en Noche al Dente y, como suelen hacer los invitados al programa de América TV, terminó develando anécdotas poco conocidas de su pasado. Una de ellas, el “pecado” que marcó el inicio de su carrera como modelo: un robo que cometió a los 15 años.

Todo empezó cuando el conductor del ciclo de América le mostró una foto retro, una publicidad de jeans con una jovencísima Isabel Macedo posando como modelo. Entre risas, Macedo señaló que ella trabajaba desde muy chica y, a continuación, relató lo que le pasó en su adolescencia con su papá.

“Me compré un anillo y nadie me había dado permiso, use la tarjeta de mi papá. Cuando llegué a mi casa, estaba el resumen. Mi papá me llamó y me dijo '¿quién te compró esto?' Yo, toda simpática, dije ´vos´. Me dijo, ´yo no te compré nada, sino tu mamá tendría uno muy parecido´”, relató.

Y la actriz puso en contexto: “Yo iba al colegio desde las 8 am hasta las 16 pm y cuando salía iba a la parroquia a enseñar a leer y escribir a los chiquitos. No me quedaba mucho tiempo porque también tenía que estudiar".

Isabel Macedo empezó a trabajar de modelo en su adolescencia para pagarle a su papá. Captura TV.

Decidido a enseñarle a su hija el valor del dinero, el hombre no se la dejó pasar: "Mi papá me dijo ´no sé cómo, pero vas a trabajar, y me vas a devolver lo que gastaste´. En ese momento me quedé helada, pero él no se enojó, no me gritó, fue muy práctico. “´Vos no gastas lo que no tenes´”, contó que le dijo.

Así fue como Isabel consiguió sus primeros trabajos como modelo. “Me puse a desfilar, iba a todos los desfiles, y elegía los que te pagaban en el momento para poder juntar más rápido. Hacía campañas, fotos de cremas para revistas, yo tenía 15, 16. Después nunca más no trabajé. Pagué el anillo y trabajé sin parar, y me pagué la facultad, me fui pagando todo”, contó.

Isabel Macedo contó que trabaja desde los 15 años. Instagram Isabel Macedo.

Hoy, Isabel Macedo valora esa enseñanza que le dejó su papá. “Me crió muy bien, sin retos, me dio herramientas para que yo no dependiera de nadie”, destacó la actriz en Noche al Dente, al concluir ese recuerdo de chica que la marcó para siempre en su modo de ser.

Isabel Macedo contó cómo se sobrepuso a las críticas al cuerpo de su beba

En el verano de 2023, Isabel Macedo afrontó una situación muy desagradable en las redes cuando se encontró con una ola de mensajes críticos en varias de las fotos que había posteado desde la playa, durante sus vacaciones en Punta del Este con su marido, Juan Manuel Urtubey, y sus hijas Belita y Julia.

Las burlas y cuestionamientos que le llovieron a Isabel estaban centradas en el cuerpito de su beba, entonces de apenas siete meses. La crueldad trepó hasta el infinito: decían que Julia era gorda, que la mamá tenía que cuidarla mejor, que cómo la iba a mostrar así. En el verano de 2023, Isabel Macedo fue atacada en redes mientras vacacionaba en Punta del Este.

A pesar de que en ese momento Isabel saltó a responder a las críticas, hoy asegura que pudo procesarlo gracias a un intenso trabajo personal. “No me sentí mal porque, primero, estoy muy meditada. Medito mucho hace muchos años”, indicó en su paso por el programa de Mirtha Legrand.