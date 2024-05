El llanto de Carmen Barbieri al contar su sufrimiento por el sobrepeso: “Ser gordo es…”

La comediante Carmen Barbieri revivió una experiencia dura de su pasado al contar su sufrimiento por haber sufrido sobrepeso y quebró en llanto explicando lo que es “ser gordo” según sus vivencias.

Ella recibió en su programa Mañanísima, el magazine de la segunda mañana que se emite por El Trece, a Mario Massaccesi en el contexto del estreno de Cuestión de Peso, el reality show que vuelve y contará con su conducción.

Tras los buenos deseos y de hablar de este nuevo ciclo, Carmen consultó a Mario sobre su en alguna vez su vida sufrió el sobrepeso. Ante su negativa, la capocómica contó sus vivencias: “Yo sí, tuve 44 kilos de más. Me costó tener sobrepeso. Es muy duro para todo. Para el amor, para el trabajo, para con los hijos”.

Barbieri ahondó más en su experiencia. “El espejo no existió durante mucho tiempo para mí. Yo pasaba y no me miraba. No los tapé pero es muy duro, se me llenan los ojos de lágrimas. Perdoname”, se detuvo emocionada. “Es muy duro ser gordo, por ejemplo cuando no entrás en la butaca de un avión y no podés pagar primera”, añadió.

En eso, Massaccessi acotó poniendo en situación la relevancia de la conductora: “Vos además sos una figura pública desde hace muchos años y la gente te va a ver qué tenés puesto”. Profundizando en esa idea, Carmen agregó: “Y no tenés qué ponerte porque hay que inventar. Cuando tenés XXL...”. En esa línea, el invitado expresó: “Una muchacha con sobrepeso me dijo en la calle: ‘Las personas con obesidad no nos vestimos, nos tapamos’”, y la comediante acotó que “Sí, tal cual. Yo me tapaba”.

De esa manera fue que le deseó buenos augurios al nuevo ciclo de Cuestión de Peso, que ya está al aire.