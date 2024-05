Cuál fue el trabajo que Andrea Frigerio hizo para las Trillizas de Oro: "Insólito"

Si bien Andrea Frigerio podría presumir de una exitosa carrera artística, los comienzos no fueron para nada fáciles. Ahora, pasado el tiempo, recordó su primer insólito trabajo en la televisión, momento inolvidable que incluye a Las Trillizas de Oro.



En su visita a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente en la pantalla de América, la modelo, actriz y conductora contó una increíble historia sobre sus comienzos y cuánto le había costado conseguir su primer trabajo en los medios.



“¿De cuál de Las Trillizas fuiste doble de manos?”, le preguntó Fer Dente, dándole el pie para que contara la divertida anécdota. “¡Ay, no sé! Lo que sí te puedo decir es que yo comencé mi carrera con este dedo (el índice de la mano derecha)”, contestó, de manera sorpresiva.



“¿Cómo fue eso?”, repreguntó el conductor. “Yo iba a los castings y no quedaba y no quedaba. Al final, le terminé dando lástima al señor que me mandaba porque le dije: ‘No me hables más porque no le gusto a la gente’. Ahí el tipo me dice: ‘Andá directamente el jueves a tal productora y hacés directamente la publicidad’”, contó Andrea Frigerio.



Resignada totalmente, la artista decidió escuchar la recomendación de esa persona y volvió a intentarlo, tal vez con la sensación de que sería su última búsqueda por ingresar a los medios. Allí, aparecieron Las Trillizas de Oro.

Andrea Frigerio y Las Trillizas de Oro. Foto: captura de TV.



“Yo fui, me senté, había un montón de gente y salió una señora con una planilla y pidió por la doble de manos. Yo no sabía de lo que me estaban hablando. Yo estudiaba Biología. No tenía ni idea. Yo quería unos mangos, nada más Ya tenía a Tomy. De repente, cuando me estaban diciendo eso, veo a las Trillizas que en ese momento eran ‘wow’. Eran súper top. Pasaban riéndose”, continuó Andrea Frigerio.



“Me dicen: ‘Dale, nena, vení’. Me llevan a un galpón, ponen una mesa, arriba una tela verde. Arriba de eso un líquido azul y un pañal dado vuelta. Me dicen: ‘Con esta mano, tirá el líquido azul y, con la otra, con el dedo, tocá el pañal’. Yo pensaba que estaba en cámara y sonreía. Al final, el plano sólo era de los dedos. Así empecé”, cerró la actriz.