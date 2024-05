La categórica definición que dio Javier Milei sobre Fátima Florez a dos semanas de la separación

El presidente Javier Milei se refirió a Fátima Florez en una entrevista que brindó este miércoles, y extendió una categórica definición sobre la imitadora que dejó en claro que la ruptura entre ambos se dio en los mejores términos.

En diálogo con Luis Majul en El Observador 107.9, Javier Milei hizo una mención sobre Fátima Florez, justo luego de hablar del vínculo laboral y de cercanía que tiene con los integrantes de su Gabinete.

“¿Puedo hacer un comentario que quizás sea una cuestión menor pero no lo es?”, introdujo Milei. Luego el mandatario siguió: “Hace tiempo yo estaba de novio con una señorita muy hermosa, que se llama Fátima Florez, que es inteligente, talentosa, brillante, un humor espectacular y excelente ser humano. Yo la había conocido en el programa de Mirtha Legrand. Fuimos juntos a la cena. Yo me comprometí a volver a ese programa si ganaba las elecciones. Y volví al programa. Pero no fui con Fátima, fui con Patricia”.

Fátima Florez y Javier Milei compartieron un par de encuentros públicos en Mar del Plata durante el verano. Foto: Télam.

Tras referirse amablemente sobre Fátima Florez, aunque ubicando a la artista en un tiempo pasado en su vida a pesar de que el anuncio de la separación se dio hace apenas un par de semanas, Javier Milei insistió en que actualmente sus seres más cercanos son los integrantes de su equipo al remarcar: “Es un dato importante para darnos cuenta de lo integrado que estamos. El domingo, antes de salir al aire con Horacio Cabak, estuve trabajando con Patricia”.

Fátima Florez y Javier Milei se conocieron hace un par de años en el programa de Mirtha Legrand. Foto: Captura de video El Trece.

El anuncio de la separación de Florez fue comunicado por el propio Milei desde su cuenta de X. A la hora de argumentar el motivo de la ruptura, el presidente expresó en el posteo en cuestión: “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.

Más allá de la explicación que brindaron en común Javier Milei y Fátima Florez, la separación de ambos estuvo rodeada de múltiples hipótesis, pero la artista dejó en claro que la relación concluyó en buenos términos al imitar al presidente en una función que brindó durante el fin de semana pasado en un teatro mendocino.