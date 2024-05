Juana Viale superó un nuevo desafío en su travesía por el Atlántico

Luego de 16 días en altamar, Juana Viale junto con su pareja Yago Lange lograron dar con tierra. La conductora se mostró feliz tras alcanzar esta nueva etapa en medio de la travesía ecológica que comenzaron por el Océano Atlántico.

"Finalmente pudimos gritar ‘Tierra a la vista’", expresó Juanita en sus redes sociales junto a una foto en que se la puede ver sentada en la embarcación con una isla de fondo. "Tema aparte, la cara de sueño y felicidad, apretás la licuadora y sale sonrisa de ensueño", agregó.

Por su parte, Yago también publicó una fotografía donde compartió con alegría: "Tierra a la vista después de 16 días en altamar".

Una vez en tierra firme, la nieta de Mirtha Legran compartió una fotografía de su novio con un texto en relación al logro tan esperado: "Verde que te quiero verde".

Recordemos que Juana está emprendiendo junto a cuatro personas más una travesía que los llevará al continente africano. Desde su cuenta de Instagram, la conductora relató: "Cruce del Atlántico. Lo mas lindo para mi, es poder concretar sueños. Bueno, aquí es uno. Partir desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas. Hay algunos atardeceres hermosos para perpetuar pero cuando se vive en el sueño, se habita el presente, es ahí donde la magia aparece", comenzó compartiendo.

"Poder transmitir la belleza misma de la simpleza de la vida, sumar una gota limpia del océano a todos, es sumarle vida al sueño.

De a dos es mas realizable, asique somos 5 arriba del barco, lo cuál lo hace mas fantástico. Cinco almas haciendo de las suyas en singular y en plural", agregó.

"Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce... así que aquí, transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso... que no tiene palabras", concluyó.