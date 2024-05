El tremendo palo de Jorge Rial a Ángel de Brito: "Ridículo"

Una vez más, Jorge Rial apuntó sus dardos hacia Ángel de Brito y lo fulminó públicamente en Twitter con un mensaje demoledor. ¿El motivo? Bondi Live, el nuevo streaming que lanzó la productora Mandarina y en el que De Brito está muy involucrado y no sólo como cara de su programa, "Ángel Responde".

El conductor de Argenzuela opina que no da que su colega de LAM y otras tantas figuras de la televisión que están cerca de los 50 o que superaron el medio siglo, se sumen al streaming, un medio de comunicación en el que los más jóvenes se hicieron lugar y que hoy es furor.

Jorge Rial cuestionó a Ángel de Brito y a otros colegas que se sumaron al streaming.

Cortito y al pie, Jorge Rial sentó su postura a días del debut de Bondi. “El streaming no es para mayores de 40. No hagan el ridículo. Quiéranse un poco. Dejen a los pibes”, dijo el ex Intrusos en X a primera hora del 1 de mayo, publicación que se lee como una clara alusión a Ángel de Brito, Beto Casella y Yanina Latorre, la columna vertebral del nuevo jugador del stream.

Lo cierto es que Bondi se suma a la propuesta que día a día genera contenido en YouTube, como Olga, Luzu, Blender, Gelatina y tantos más. Sin embargo, la nueva plataforma apuesta a conquistar a un público más mayor que venía quedando fuera de target de los mencionados.

Ángel de Brito habló de la propuesta de Bondi

“Bondi es un streaming, uno nuevo, con gente distinta, con caras distintas, con otro bagaje. Venimos de otro lado, no venimos de las redes, venimos de los medios más tradicionales, de la radio, de la tele, de la gráfica. Y vamos a entretener. Esa es nuestra misión. Buscar nuestra comunidad”, señaló Ángel de Brito a Ciudad Magazine, al momento del debut.

A la vez, el conductor de LAM aclaró que en Bondi no van a competir con los demás streams ni en el discurso ni en la imagen por una sencilla razón: “somos más grandes que todos los otros”. "Vamos a buscar otro tipo de contenido”, indicó, en ese sentido.

De Brito sumó a su amiga Yanina Latorre a Bondi Live. Instagram Ángel de Brito.

“Estoy desde el día cero, entonces me metí mucho en todo. Hasta en los equipos”, explicó Ángel, que conduce su programa “Ángel Responde” de 12 a 14 y de lunes a viernes, acompañado por Dalma Maradona, Mai Pistiner e Iván Ramírez.

Antes de Ángel están Yanina Latorre y su marido Diego con “No tienen solución”, un programa en el que la pareja habla de sus problemas conyugales junto a otra pareja más joven, con anécdotas y consejos para la audiencia. Y la grilla de la tarde, por ahora, se completa con Beto Casella, de 14 a 16, con “Onda Beto”. Beto Casella también es parte del canal Bondi.

Como sea, De Brito tiene fe en la propuesta de Bondi porque hoy la competencia “es distinta”. “Ahora todo es fragmentado. No es la radio que vos tenés que escuchar a tal hora. Vos podés ver hoy algo de Luzu, algo de Blender, algo de Olga, algo de Bondi”, indicó.