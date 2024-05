Así celebraron Soledad Pastorutti y su marido su aniversario en Dubái

Desde Dubái, Soledad Pastorutti y su esposo, Jeremías Audoglio, festejaron un nuevo aniversario de casados. Con un posteo con románticas fotos con los paisajes exóticos de Emiratos Árabes, la cantante expresó su felicidad.



“Hace un par de días festejamos un nuevo aniversario juntos. Por cosas del trabajo, de la música, de la vida, fue en Dubái, una ciudad que no conocíamos y nos cautivó desde el primer momento”, escribió Soledad Pastorutti en Instagram.



“En lo personal me cuesta mucho esfuerzo disfrutar, agradecer, relajarme, desde muy niña camino y camino. Hay mucho en juego siempre. Más allá del movimiento, me emociona sorprenderme todavía y me da gusto compartirles momentos especiales para mí”, agregó la popular cantante.



Además de estar pasando un gran momento con su esposo, a pesar de la cantidad de años que llevan juntos, Soledad Pastorutti adelantó que también llegarán buenas noticias en cuanto a su carrera profesional. “Se vienen muchas cosas nuevas con el amor y la pasión de siempre”, anticipó.



Por lo que se pudo ver en las imágenes que la cantante posteo en su cuenta personal de Instagram, ella y su esposo realizaron un viaje en el que no se privaron de nada, incluidas excursiones al desierto y paseos por lujosos shoppings.

Soledad Pastorutti celebró un nuevo aniversario de casada con Jeremías Audoglio en Dubái. Foto: @sole_pastorutti.



Ya son más de 15 años los que llevan en pareja Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio. Juntos trajeron al mundo a Antonia, de 13 años, y a Regina, de 10. Por supuesto que en el camino hubo también algunas crisis, pero siempre pudieron resolverlas y seguir adelante.



Alguna vez, llegaron a estar más de cuatro semanas sin hablar. ¿El motivo? El fútbol. Una discusión escaló tanto que, una vez superada, tomaron una tajante decisión. “De ahí en más dije que de fútbol, de política y de religión no se habla más en mi casa”, contó La Sole.