"Subida a un pony": la pareja de un participante de Gran Hermano 2023 presumió sus canjes y en las redes la cancelaron

Gran Hermano 2023 es el programa más visto de la pantalla chica en la actualidad y eso se traduce en que los participantes han adquirido una importante fama. Algunas semanas atrás, el reality realizó el desafío "El Congelado", donde, al comienzo, ingresaron familiares de los participantes y luego exconcursantes de esta temporada y también de la anterior, como Daniela Celis y Thiago Medina, que presentaron a sus hijas.

Martín Ku es uno de los jugadores con mayor éxito en "la casa más famosa del mundo". El día que ganó una casa en el programa, luego de haber elegido la llave correcta que abría la puerta, recibió inesperadamente a su pareja, Marisol. El momento fue sumamente emocionante y la joven festejó que su novio consiguió una casa.

La novia de Martín entró a la casa en "El Congelado".

Marisol también obtuvo popularidad después de su paso por el programa y ha participado en distintos programas, tanto televisivos como de streaming. Sin embargo, en las últimas horas la joven realizó un video que generó un gran repudio en las redes sociales.

"Mientras ustedes están acá bardeándome, yo estoy cerrando un canje, publicidad, estoy sorteando cosas de Apple. Ustedes no se si con sus Motorolas pueden hacer lo mismo. Justamente ahora estoy usando una bombacha de canje, pijama de canje. Nada, o sea, realmente me dan pena", fueron los dichos de la pareja del participante que despertaron una ola de críticas en la web.

Este fue el video que compartió Marisol en sus historias de Instagram

"Que vergüenza, encima ni siquiera ella es la famosa"; "Re subida al pony, me muero"; "Naaa, esto es muy fuerte", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X sobre Marisol.

Marisol le pidió perdón a aquellas personas que se ofendieron con su video. Créditos: captura de pantalla X @iconomart.

Más tarde, la novia de Martín se tuvo que disculpar por el video que subió y lo hizo con otra historia en la red social de fotografía: "Bueno, voy a hacer esta historia muy rápido porque en realidad no quiero hablar del tema. Quería pedir disculpas a todos de todo corazón, a todas las personas que pude haber lastimado con mis dichos anteriores. No soy una persona clasista, no soy una persona que este creída ni subida al pony. Hablé desde mi ira es que es lo que tanto siempre digo que no me gusta. Estoy enojada conmigo misma ahora, con toda la gente que me dice cosas feas, pero nada, me fui al pasto y soy súper autocrítica y me autorepudio. No quise lastimar a nadie, no quise denigrar a nadie. Me arrepiento mucho de lo que dije, realmente. No puedo creer que haya dicho eso, pero nunca fue para bardearlos, eso quiero dejarlo en claro. Fue como un momento no se, estaba enojada, así es que disculpas".