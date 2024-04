Mirtha Legrand contó detalles de su vínculo con su nieta, Juana Viale

Y, finalmente, un mediodía de domingo Mirtha Legrand volvió a su clásico horario del almuerzo. Esta vez, para cubrir a Juana Viale, que emprendió un viaje en velero a África por una propuesta laboral. Y en tren de confesiones, Chiquita terminó revelando detalles del especial vínculo que tiene con su nieta.

“He vuelto a hacer los almuerzos, aquí empezó todo. Hoy me toca a mí reemplazar a mi querida nieta estoy muy feliz. Además, yo también me llamo Juana, eh. Rosa María Juana”, fue lo primero que dijo Mirtha Legrand al comienzo del programa, antes de presentar su “mesaza”, integrada por Yanina Latorre, Marixa Balli, Brenda Gandini, Dalia Gutmann y El Polaco.

Súper cómoda, como siempre, en su rol de anfitriona, pero visiblemente contenta de haber recobrado el mediodía, la diva se abrió ante sus invitados. “Estoy muy emocionada porque he vuelto a los almuerzos. Juanita se tuvo que ir a hacer un documental”, arrancó Mirtha, aunque acto seguido aseguró que también le encanta conducir las cenas los sábados.

Y ante la consulta de Marixa Balli de cómo se sentía al ver a Juanita al frente de los almuerzos, la abuela se deshizo en halagos. “Juana es maravillosa. Tiene un carácter fantástico, es muy cariñosa, ama la naturaleza, su vida es la naturaleza, es impresionante. Ahora se ha ido por un caso así, justamente”, señaló.

Mirtha Legrand y Juana Viale tienen una relación entrañable. Instagram Mirtha Legrand.

Y Mirtha agregó un detalle sobre su estrecho lazo con su nieta Juana Viale: “Estoy feliz de estar acá. Yo me llamo Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre, así que soy Juanita también. Esa soy yo de verdad”.

Mirtha Legrand reveló que se queda con hambre cuando va a comer a lo de Juana

Recientemente, Mirtha Legrand mandó al frente a su nieta al revelar sus diferencias alimenticias y lo que le pasa cuando la visita. “Yo cuando voy a la casa de Juana me da todo lo de la huerta... ¡Y me voy con un hambre…! Porque me da de comer todo verde... Y yo no soy del todo verde, no soy así. Yo como compacto...”, se sinceró Mirtha, divertida, en un video que se hizo viral.

“Cuando me vuelvo en el auto siento un hambre. Decí que siempre llevo alguna galletita. Siempre... Y chocolates”, reconoció Chiqui, sin filtros, y cerró, entre risas: “Esto es una confesión”.

Mirtha Legrand y Juana Viale, la heredera de su programa. Instagram Mirtha Legrand.