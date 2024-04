La soprano surcoreana, Hera Hyesang Park, se presenta este lunes en el Teatro Colón

El lunes 15 de abril a las 20, la soprano surcoreana Hera Hyesang Park interpretará un repertorio que combina obras de tradición popular y académica. Estará acompañada por la Orquesta Estable del Teatro Colón bajo la batuta del Maestro Marcelo Ayub.

La destacada soprano Hera Hyesang Park presentará su nuevo disco Breathe y la proyección del film While You Live dirigido por Mariano Nante y producido por Mama Hungara. While You Live se realizó en colaboración con Deutsche Grammophon, el prestigioso sello discográfico alemán.

El film será proyectado durante el concierto. Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

El Centro Cultural Coreano apoya este concierto extraordinario, el cual será un viaje emocionante a través de un repertorio que abarca desde áreas de ópera inmortales hasta obras contemporáneas.