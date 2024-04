Flor Vigna mostró su nuevo y significativo tatuaje: "Pintó"

Flor Vigna arrancó el año a pura turbulencia, con el anuncio de su separación de Luciano Castro. Un momento muy doloroso para la bailarina y cantante que trajo cola, a raíz de sus declaraciones con las que responsabilizó a Sabrina Rojas de su ruptura en pleno lanzamiento de su nueva canción.

Agotada de estar siempre en la cima de la montaña rusa emocional y en el ojo de la tormenta, Flor Vigna hizo un alto para centrarse sobre su eje. Y en medio de este momento tan bisagra para su desarrollo personal, la artista decidió grabarse algunos recordatorios sobre la piel.

“Pintó tattoo”, expresó la ex campeona del Bailando en su cuenta de Instagram, donde mostró parte del proceso en la camilla del estudio de su tatuador de confianza y su resultado: un delicado trabajo en tinta negra en la zona de su abdomen que tiene mucho significado para ella.

Flor Vigna se tatuó "equilibrio" en el abdomen. Instagram Flor Vigna.

¿Qué se tatuó Flor? Varias cositas. Por un lado, eligió la palabra “equilibrio”, en letras de molde, para el centro de la panza. A los costados, por encima de las crestas ilíacas, Vigna se grabó unos laureles. Y la ex de Luciano Castro terminó el conjunto de tattoos con una pequeña tela de araña sobre su pecho.

Los nuevos tatuajes de Flor Vigna. Instgram Flor Vigna.

Días atrás, Fernanda Iglesias había adelantado en LAM el paso de Vigna por el estudio de tatuajes. “Flor se tatuó toda la panza. Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”, contó la angelita.

Flor Vigna, contenta con sus nuevos tatuajes. Instagram.

El último encuentro de Flor Vigna y Luciano Castro

Poco antes de mostrarse coqueteando el fin de semana en la fiesta Bresh con el músico Tiago PZK, Flor Vigna había tenido un muy movilizante encuentro con Luciano Castro a meses de terminar con su relación de más de dos años.

“Fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”, aseguró Fernanda Iglesias en LAM. Y la panelista cerró: “Me aclaró que se abrazaron llorando, pero que no se besaron ni nada”.