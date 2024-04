La fuerte revelación que realizó una famosa conductora de TN contra Luciano Castro

Roxy Vázquez estuvo internada en dos oportunidades luego de contraer dengue. Ya recuperada, la periodista de TN estuvo como invitada a Socios de Espectáculo (El Trece) para contar su dura experiencia, pero además reveló algunas anécdotas internas sobre los famosos.

En el momento de opinar sobre la actualidad del mundo del espectáculo, salió el tema de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro.

"Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas, nunca lo voy a olvidar", confesó la periodista. Acto seguido, contó detalles de lo sucedido.

"Me dijo 'Ay no, pregúntame de mi trabajo como actor, no me preguntes esas pavadas de chimentos'. Yo le dije 'bueno pero a la gente le importa con quien estás saliendo, yo tengo que preguntar todo'. 'Bueno pero ese tipo de periodismo que vos haces a mi no me gusta'", recordó Roxy.