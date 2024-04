El Pollo Álvarez y Tefi Russo revelaron cuándo y por qué abrirán la pareja: “Hay que cambiar porque sino…”

El Pollo Álvarez y Tefi Russo poseen una pareja muy consolidada y querida dentro del ambiente. Se conocieron a través de la profesión y a partir de allí construyeron una relación que ya lleva siete años y que además incluye matrimonio.

En los últimos días, la pareja estuvo en Rumis, el streaming que se emite por el canal La Casa (lunes a viernes de 11 a 14) y que conducen Lizardo Ponce y Sol Pérez. En la charla estuvieron tranquilos y divertidos, como suele ser una regla de oro en los formatos virtuales.

Rápidamente Lola Latorre fue al hueso: "¿Che, relación abierta sí o no ustedes?, a lo que el Pollo contestó sin pensarlo: "Eh no, no. La verdad que no”, disipando rápidamente cualquier tipo de rumor que se podría haber generado sobre el tema.



Los chicos forman una pareja muy querida

"¿No, nunca? Más adelante por ahí sí", dijo Tefi, pero Álvarez no dudó: "No, bueno. hoy no. Más adelante ni hablar. Porque para seguir hay que ir cambiando las reglas pero hoy no es un no. Bah, pará, no sé", manifestó con cierta duda, tras lo cual llegaron momentos distendidos.

"Yo pensé que sí yo ya había empezado", manifestó una pícara Tefi. "Qué pase el chabón", dijo un Pollo ya más distendido y prendiéndose en el juego del programa. Por último, la conocida Juariu cerró con: "Bueno, pero no lo descartan".



La pareja ya lleva siete años de duración

El Pollo Álvarez y Tefi Russo contaron por qué abrirán la pareja

Hace un tiempo, el Pollo le realizó a Russo una nota para Infobae en la que hablaron de los comienzos de la relación. "Cuando te conocí en un programa de tele, era la primera vez en mucho tiempo que estaba soltera”, manifestó Tefi. "Siempre fui de relaciones largas, pero estaba en una etapa en la que quería chonguear, y tenía 12 en el radar", cerró ante un atónito Pollo. Luego de eso, llegaron más detalles sobre la primera etapa entre los chicos, que hoy por hoy forman una pareja consolidada y querida del ambiente artístico.