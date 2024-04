Con un living con escenografía y duendes, así es la casa de Moria Casán en Parque Leloir

En el programa A la Tarde se dieron un gusto: fueron los elegidos por Moria Casán para abrir las puertas de su casa en Parque Leloir. Allí, sorprendió con algunas curiosidades: los duendes y el living con escenografía, porque ella, según dice, no decora.



“Les explico, yo voy cambiando constantemente mi casa porque no me gusta decorarla sino escenografiarla. A mí la decoración me parece muy rutinaria y me gusta escenografiarla porque estoy muy acostumbrada a estar en un teatro”, comentó La One. “Yo me comunico más con las luces. Entonces, tengo mi casa con bastantes obras de arte, algunas en el techo, porque ya no me da el lugar para colgarlas y pongo luces”, agregó.



Con respecto a los dormitorios, Moria Casán prefirió mantenerlos a la imaginación de cada uno. “Ahí no se puede ir porque son privados. Tengo dos vestidores en mi cuarto y a uno le puse aire acondicionado porque me ahogo, me da fobia tener tantas cosas. Igualmente, agradezco tenerlas. Muchas que me compro y muchas que me regalan”, explicó.



Una de las obras de arte más destacadas del recorrido fue la “Moria iluminada”. ““La hizo el gran escultor y artista Alejandro Marmo, que es el que hizo a Eva Perón, que está en la 9 de Julio”, contó Moria Casán.



Por otra parte, la artista mostró que también tiene duendes, de los cuales reveló historias insólitas. “Tengo los duendes que son impresionantes. Cada uno tiene su nombre, son muchísimos. Los duendes te ayudan en una creencia. Yo creo en los duendes porque son seres, elementos que te ayudan a protegerte”, comenzó contando.



“Tengo el caso de un duende que me recontra protegió y que me sacó a una persona de mi casa. El mismo día que esa persona quedó con el duende, esa persona no volvió nunca más a mi casa. Yo creo en lo tangible, en lo que puedo ver y a partir de ese momento me hice medio fan de los duendes”, agregó Moria Casán.



“Hay un cuento hermoso de estos elementos. Un día estaban en el sillón del living y me habían regalado todos artículos de sex shop. Yo llegué tarde del teatro. Entonces, no los saqué de la bolsa y los dejé ahí. Y cuando a la mañana vino la señora, estaba todos dados vuelta, como si se hubieran enfiestado entre todos. Son duendes recontra partuceros”, cerró, con mucho humor.

Moria Casán abrió las puertas de su casa de Parque Leloir. Foto: captura de TV.