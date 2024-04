La inesperada confesión de Yanina Latorre sobre el escándalo con Natacha Jaitt

Yanina Latorre reveló este viernes que volverá a casarse con su marido Diego Latorre a 30 años de su boda. "No hay nada más lindo que gozar de la vida. En serio lo digo, y no vivir resentido", dijo la panelista de LAM (América) claramente haciendo referencia al escándalo que protagonizó la pareja cuando se descubrió el romance oculto que el jugador tuvo con Natacha Jaitt.

Recordemos que la panelista quedó muy expuesta mediáticamente cuando se destapó la infidelidad de su marido. Los medios atacaron más a Yanina que al propio Latorre.

En este sentido, la panelista realizó una sorpresiva declaración de lo que sucedió en aquel momento en el seno de su familia. Todo comenzó cuando analizaban el vínculo entre Nicole Neumann y Poroto Cubero.

"Supongamos que como dice Mica, la hija no quiere ver a la mamá. El papá lo que tiene que hacer es sentarse y ayudar, no hablar con la revista Pronto para que lo cuenten en ‘Intrusos'". comenzó expresando Yanina.

"Cuando a mí me pasaron cosas en mi matrimonio, yo nunca le hablé mal de Diego a mis hijos. Como padre no les falló nunca, a mí me falló, era un problema mío", agregó.

"Mis hijos eran chicos y nunca se enojaron, se habló y lo arreglaron entre ellos. ¿Sabés cómo les hubiera puesto la cabeza así yo? Yo no me metí y cuando veían decir algo, yo lo defendía desde la paternidad", expuso.

"Lo primero que me pasó cuando saltó todo, mis dos hijos me pidieron que no lo eche y yo por respeto a mis hijos no lo eché porque me lo pidieron ellos. Para mí es mucho más importante un hijo", concluyó contundente.