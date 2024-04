La hija de Alfredo Casero contó las brutales agresiones que recibe por las opiniones de su padre

Minerva Casero logró desarrollar su carrera como actriz más allá de la sombra de su padre, Alfredo Casero. Ganadora de un Cóndor de Plata y su reciente nominación a los Premios Platino, hacen de la joven artista una promesa de la cultura nacional.

Sin embargo, una figura tan fuerte como la de su padre, sobre todo por la forma con las que expresa sus ideas políticas, la llevan a tener que soportar duros ataques en las redes sociales.

Minerva Casero. Foto: Instagram @minerva.casero.

Entrevistada en Agarrate Catalina, se refirió a las constantes agresiones que sufre asociada por las opiniones políticas de su padre. "Mis conversaciones con mi padre tienen más que ver con lo personal, lo sentimental y de vida y no se centra tanto en lo que él opine o no en torno a la realidad social de nuestro país", expresó.

"Charlamos un montón, tengo muchos espacios de conversación extensos con él. A veces la gente no sabe distinguir que una puede ser otra persona, que es una chica joven, y me atacan de una manera brutal por cosas que no tienen que ver conmigo", agregó.

Minerva junto a su padre Alfredo.

"Siento que es algo a lo que nadie está exento, no es porque mi padre salga a opinar de política. Te debe pasar un montón y toda persona que tenga cierto grado de exposición recibe mensajes agresivos. Cuando la gente se pone más difícil consigo lograr una armonía alrededor. Pero sí, hay gente que tira a matar y a mí eso no me gusta nunca. No hay que ser así", finalizó.