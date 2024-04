Gaston Trezeguet lanzó la bomba de Gran Hermano: quién se va según sus números

Ante la gran expectativa que existe por quién será el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano, Gastón Trezeguet realizó una encuesta y expuso quién será el próximo eliminado de la casa más famosa. Si bien son 7 las opciones, son dos las jugadoras que pican en punta.

Catalina Gorostidi, Juliana “Furia” Scaglione, Federico “Manzana” Farías, Florencia Regidor, Virginia Demo, Paloma Méndez y Zoe Bogach son los que comenzaron la gala integrando la placa de nominados. Sin embargo, son dos las jugadoras que se encuentran en peligro concreto.

Sin dudas el duelo de este lunes será histórico para el reality, ya que una de las dos jugadoras más populares, y quienes supieron ser grandes amigas, abandonará el juego. Ante esta situación, Gastón Trezeguet realizó una encuesta para adelantar quién se irá de la casa.

Es que hasta el momento no han fallado las encuestas de Gastón Trezeguet, si bien no es constante y sólo las hace cuando lo cree necesario, el panelista y ex jugador cuenta con una eficacia tan alta que invita a pensar que es el vaticinio de lo que ocurrirá mañana en Gran Hermano.

Si bien luego de las nominaciones realizó una encuesta que dio que Catalina se iba con el 57,6% de los votos, los tapes y lo ocurrido con Furia en el resto de los días no terminó favoreciéndola. Es que la verdadera encuesta llegó el viernes con todos los que se encontraban nominados.

Allí, más allá del resto de los nombres, el foco se centró en Catalina y Furia. En una disputa muy reñida, como se espera que sea la de mañana cuando Santiago del Moro revele los números de la eliminación, la encuesta marca que será Juliana la eliminada.

Sí, para sorpresa de muchos, la encuesta de Gastón Trezeguet da como resultado que Furia sería la nueva eliminada de Gran Hermano con el 48,1% de los votos, mientras que Catalina quedaría con el 47,2%, Manzana 3,6 y el resto acumularía el 1,1.

Sin embargo, más allá de lo que digan las encuestas, el único voto que vale es el que se envía al 9009, por lo que esa es la única forma de asegurarse que se vaya el jugador apuntado.