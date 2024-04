Cómo se trata la epilepsia, la enfermedad que padece el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Hace un tiempo, Juana Viale y Gonzalo Valenzuela se adentraron en una lucha inesperada, luego de que Silvestre, su hijo mayor, fuera diagnosticado con epilepsia, una enfermedad cerebral caracterizada por la aparición repentina de crisis epilépticas no provocadas.



Poco después de conocerse el diagnóstico, fue Gonzalo Valenzuela quien contó cómo descubrieron la afección de su hijo. La ex pareja de Juana Viale participó de la campaña “La Actuación de tu vida”, promovida por la Liga de la Epilepsia en Chile.



“Cuando me fui a acostar, me desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo. Lo agarré en brazos para que su hermana no despertara”, contó el actor chileno.

Gonzalo Valenzuela y Silvestre, el hijo mayor que tiene con Juana Viale.



“Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados. Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque”, agregó Gonzalo Valenzuela. Silvestre tenía apenas 12 años cuando sucedió el difícil episodio al que hizo referencia el actor. Manuela Viale, la tía del adolescente, también padece esta enfermedad.



Este trastorno afecta a más de 50 millones de personas a nivel mundial, siendo reconocido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) como una enfermedad común y, en su mayoría, de carácter tratable. Sin embargo, aclaran también que tiene un impacto significativo en la calidad de vida, además de ser altamente estigmatizante.



Las causas de la epilepsia son muy variadas, siendo las más frecuentes los traumatismos craneoencefálicos, infecciones del sistema nervioso central, complicaciones durante el parto, accidente cerebrovasculares y factores genéticos.

Silvestre, el hijo mayor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, en el cumpleaños de Mirtha Legrand. El adolescente padece epilepsia.



El diagnóstico se centra en la evaluación clínica realizada por un médico especializado en neurología, apoyada por una historia médica completa y un examen físico detallado. La enfermedad puede surgir en cualquier etapa de la vida, independientemente del sexo o nivel socioeconómico de la persona.



En cuanto al tratamiento de la epilepsia, requiere de un enfoque integral que involucre a diversos profesionales de la salud, ya que el mismo se personaliza según el tipo de crisis, el síndrome epiléptico, las comorbilidades asociadas, el estilo de vida y las preferencias de cada paciente.