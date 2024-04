Jimena Barón durmió por primera vez en su casa y mostró cómo quedó el cuarto de bomberos de su hijo

Jimena Barón es una de las figuras más populares dentro del mundo del espectáculo. En redes sociales comparte todos los detalles de su vida como buena influencer que es, teniendo en cuenta que en este plano y durante la segunda parte del año pasado anunció una feliz noticia: logró comprarse su casa propia.

En septiembre del año pasado, Jimena Barón logró comprarse su primera casa y desde entonces siguió compartiendo cada uno de los detalles del armado. “Por primera vez tengo mi primera vivienda propia”, confesó en aquel entonces.

Luego de varios meses de remodelaciones, finalmente se mudó oficialmente a su nuevo hogar y la emoción es total. Muy entusiasmada, publicó todos los rincones de su nuevo hogar, desde el living, las habitaciones, el baño y la cocina. Una casa algo antigua pero que fue refaccionada a su gusto personal.

Días atrás, cuando llegó a su nueva casa, la cantante reveló que era la primera vez que se mudaba con un camión destinado a ese fin. “Nunca me mudé con un camión de mudanza, siempre valijas y de a poco. Allá vamos casa nueva”, dijo.

“Es muy loco cómo se va armando la casa, las conexiones. Yo había quedado triste de que no haya quedado bien en el living la alfombra con la guarda pampa y acá estamos”, manifestó en ese entonces, con absoluto entusiasmo y sabiendo la importancia de este gran paso en su vida.

Ahora, después de algunos días trasladando sus pertenencias hacia su nuevo hogar, finalmente Jimena Barón se mudó oficialmente. Con emoción, compartió con sus seguidores cómo quedó su habitación y la de su hijo Momo, sorprendiendo al niño tras llegar del colegio.

Momo, el hijo de Jimena Barón, descubriendo su nuevo cuarto con su amigo.

"Vamos a dormir hoy acá por primera vez y Momo no sabe nada... Va a venir con un amigo a dormir, obvio", adelantó la influencer. Tras adelantar esta linda noticia, luego explicó: "No saben lo que es el cuarto... Llegó la tele. No entienden".