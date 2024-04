La popular cantante que sumó su apoyo a Javier Milei con una fervorosa declaración

A pocos meses de asumir la presidencia, Javier Milei no ha logrado la adhesión de gran parte de la comunidad artística, que cuestiona la política del líder de La Libertad Avanza, aunque recientemente voces como las de Guillermo Francella, Aníbal Pachano y Andrés Calamaro se han expresado a favor del mandatario. En esta oportunidad, el nombre que se suma es el de la popular cantante conocida como La Bomba Tucumana, quien hizo una fervorosa declaración en apoyo del presidente.

Invitada al programa de los domingos de Juana Viale, que actualmente está conducido por Mirtha Legrand mientras su nieta está en una larga travesía ecologista, La Bomba Tucumana no dudó en expresar su optimismo por el programa de gobierno de Javier Milei.

En la emisión del domingo pasado del clásico ciclo de almuerzos televisivos, Legrand habló con sus invitados sobre temas de agenda como la masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública, y del escandaloso aumento de las dietas de los senadores.

La Bomba Tucumana sumó su apoyo a Javier Milei. Foto: Captura TV.

Esteban Trebucq, Daniel Aráoz, Cinthia Fernández y Hernán Piquín; fueron los otros comensales que compartieron la mesa con la diva y sumaron sus puntos de vista sobre la crispada situación que atraviesa el país.

Por su parte, La Bomba Tucumana enfatizó respecto a los episodios de corrupción que se han dado a conocer últimamente: “Desde mi humilde opinión como argentina que soy y que trabajo en este país, al que le doy las gracias porque siempre he laburado muy bien, todos los días nos enteramos de algún hecho que no conocíamos. ¿Cómo es que pasó esto de que inventamos esto para pagar aquello? Vivimos así por años”.

Además, la cantante expresó su apoyo a Javier Milei al enfatizar: “Confío y tengo fe en este presidente. Yo, por lo menos desde mi lugar de artista, nunca me pongo del lado de ningún partido porque yo soy argentina. Soy una mujer trabajadora que me rompo el alma desde que tengo uso de razón y lo único que deseo para mi país es que no haya más pobres. Que los niños no sufran muchas cosas que yo pasé en mi infancia y que recuerdo. Eso lo veo en la actualidad. Quisiera que no suceda más. Es un país rico y quiero que lo sepan administrar".

En tanto que sobre uno de los más sonados escándalos del gobierno anterior, que involucró a Martín Insaurralde, La Bomba Tucumana remarcó enojada: “Todos los días me despierto y digo ‘¿de verdad se ha ido en un yate?’. ‘¿En serio le compraba carteras?’. Yo trabajo desde hace 50 años y nunca en mi vida trabajando decentemente me compré una cartera Louis Vuitton. No las conozco. ¿Eso es normal? Duele. Jamás me pude comprar un Rolex. No puede tener acceso a eso una persona que trabaja. ¡Nunca me subí a un yate!”.