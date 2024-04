El drama de salud que afecta a Alexis Puig tras de su internación por dengue

Alexis Puig transita un duro momento de salud luego de quedar internado por dengue. El periodista sufrió una parálisis facial y ya se encuentra en su casa con reposo absoluto.

Durante su internación, Puig había compartido en sus redes sociales detalles de su salud. "Se complicó la cosa. Igual la vamos a pelear", compartió. Tras las repercusiones, el periodista habló con Paparazzi y contó detalles de su salud: "Sufrí media parálisis facial por estrés. Y se me complicó porque me agarró dengue. Me internaron porque volaba de fiebre y no sé hasta cuándo voy a estar", había expresado en su momento.

En las últimas horas, Puig fue dado de alta y ya se encuentra recuperándose en su hogar. "Hoy me dieron el alta. Ya llegué a mi casa. Por suerte, en los últimos tres días las plaquetas subieron y era lo que estaban esperando para darme el alta", comentó al diario Clarín.

"Ahora tengo una semana de reposo y sigo trabajando la rehabilitación de mi cara, que está bastante bien. Ya puedo moverla bastante. Calculo que la semana que viene, lunes o martes, volveré a la tele, a los noticieros y también a la radio", agregó.

"Fue un susto pero me trataron muy bien en el Sanatorio Los Arcos y lograron estabilizarme. Quedé muy cansado pero es algo bastante normal, por lo que me dijeron, del tema del dengue", sumó.

"Estoy contento porque estoy con mi gatito, que lo extrañaba mucho. Y voy a aprovechar esta semana para descansar y retomar fuerzas para seguir trabajando", contó Puig.

"Por el dengue me bajaron las defensas y se despertó un herpes zoster ótico que generó la parálisis. Así que el primer síntoma fue la parálisis y cuatro días después arrancaron los síntomas de dengue", finalizó.