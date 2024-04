El conocido socio de Marcelo Tinelli que enfrentó los rumores sobre su despido

Desde hace un tiempo, hay todo tipo de especulaciones respecto a la situación de LaFlia productora de Marcelo Tinelli, y en las últimas horas surgió la versión de que El Chato Prada habría sido despedido de la empresa en cuestión.

Al referirse al tema, la periodista Mariana Brey aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre las presuntas tensiones entre Marcelo Tinelli y El Chato Prada: "El miércoles empiezo a escuchar todo esto, me empiezan a llegar distintas informaciones referido a la posibilidad de que el Chato se fuera. No me hablaron de echarlo, sino que en definitiva era una decisión de él personal, de desvincularse de una productora en la que trabajó 30 años".

Luego la panelista agregó sobre la situación de Prada: "Se siente dolido. Se siente traicionado, lastimado. Algunos dicen que es una cuestión de dinero. Pero lo que le duele no es la plata, sino la traición. Me encontré al Chato el viernes, en la fiesta que hizo Ángel de Brito, y ahí aproveché para preguntarle por el presunto despido. Obviamente me lo desmintió, incluso lo tomó por sorpresa, me dijo que no".

El Chato Prada, en medio de rumores de salida de LaFlia. Foto: Instagram @elchatoprada.

Por su parte, Rodrigo Lussich aseguró que el conflicto no sería con Marcelo Tinelli, sino que El Chato Prada estaría en tensión con Federico Hoppe, el tercer socio de LaFlia. Lo llamativo de la situación es que más allá del vínculo laboral, ambos productores tenían una estrecha amistad.

Ante las versiones, el propio Prada fue el encargado en desmentir su supuesta desvinculación. "Buen día. Gracias a todos por la buena onda y preguntar. Pero no me echaron de LaFlia. Estamos desarrollando hermosos proyectos. Beso grande", compartió desde sus historias de Instagram.

El Chato Prada aclaró los tantos sobre su situación en LaFlia. Foto: Instagram @elchatoprada.

Más allá de las presuntas tensiones con El Chato Prada, desde hace algunos meses Marcelo Tinelli ha sido también blanco de múltiples conjeturas sobre su destino laboral, asegurando algunos periodistas de espectáculos que los días del conductor en canal América estarían contados.