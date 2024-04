Andrés Calamaro salió al cruce de los diputados que votaron en contra de la Ley Bases

Luego de una maratónica sesión en diputados, durante la mañana de este martes la segunda versión del proyecto de Ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara.

La sesión se definió por 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones. En una jornada caliente dentro del recinto, en las redes sociales el debate se vivió a flor de piel. En este contexto, fue Andrés Calamaro quien se instaló "en la vereda de enfrente" y salió al cruce de los diputados que votaron en contra.

"No soy ducho en leyes ni actualidad (la actualidad en si es una estafa porque se supone que es una proyección de la realidad y dista mucho) pero me alcanza con suponer quienes votaron en contra y van llorando indignados puesto que ostentan (poseen) moral impoluta", expresó el cantante en su cuenta de X (ex Twitter).

Cabe señalar que la segunda versión del proyecto presentado por La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la aprobación gracias al apoyo mayoritario de los bloques del PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN. Votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el bloque socialista y la cordobesa Natalia de la Sota.