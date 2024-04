Vincularon a Felipe Fort con la mujer que quiso faenar a su perro: qué relación tienen

El video de una mujer que manifestaba su deseo por faenar a su perro en una carnicería de la ciudad de La Plata se volvió viral en los últimos días y causó gran indignación en las redes sociales. En el audiovisual, la señora explica los supuestos "beneficios" de llevar a cabo esta práctica y dijo que buscaba hacerlo porque su perro "ya estaba en edad".

Frente a esta situación, un grupo de proteccionistas de animales de la zona accionó: denunciaron a la mujer y se llevaron al animal.

Este fue el video que circuló en las redes de la mujer que quiso faenar a su perro

En las últimas horas, Ezequiel, quien rescató al perro que se llama Tobías, fue entrevistado en +Verdad (LN+) y denunció que Felipe Fort, yerno de la dueña, lo estaba amenazando.

"Recibí muchos mensajes de hostigamiento del yerno de la señora que me pide que borre las publicaciones, él es Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort", le reveló Ezequiel a Esteban Trebucq.

Ezequiel habló con Esteban Trebucq en +Verdad. Créditos: captura de pantalla Youtube LA NACIÓN.

"(Felipe) Me pide que borre la publicación, pero yo eso lo uso como evidencia, si yo no muestro la realidad de lo que vivimos no llegamos a ningún lado, no puedo hacer nada", comentó el hombre respecto a los mensajes que recibe del hijo del empresario.

Luego de estas acusaciones, Felipe Fort rompió el silencio a través de una historia en Instagram y explicó lo acontecido. "QUE TENGO QUE VER YO, no hice nada, no defiendo. Y REPUDIO LO QUE PASÓ. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver", comenzó diciendo el joven en su comunicado.

La defensa de Felipe Fort. Créditos: X @porqueTTarg.

"Nunca tengo nada que ver. Se la agarran conmigo cuando me enteré el mismo día que ustedes. Y ahora dicen que amenazo gente. Tengo los chats. Lo único que hablé con este ser (que me contaron cosas no muy lindas) fue para que baje la publicación porque la señora tiene una enfermedad grave y no está en sus cabales. El perro ya había sido rescatado (con lo que estoy de acuerdo ya que no podes tener un perro sin estar en condiciones)", contó Fort.

Y concluyó contundentemente: "Repito, REPUDIO LO SUCEDIDO. Por favor, no me involucren en estas cosas porque me hace mal, ya que NO TENGO NADA QUE VER. Estoy cansado que todo me pegue de rebote, realmente estoy muy mal. Respecto al muchacho, estuvo muy bien lo que hizo, pero decir que lo amenace son calumnias. Ya que le hablé con mucho respeto y no lo voy a dejar pasar. (TENGO LOS CHATS)".