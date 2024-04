Qué es de la vida de Emanuel Ntaka, el ex integrante de Mambrú: a qué se dedica hoy

Un golpe rotundo que sacudió todo a su alrededor. En épocas incipientes para los realities en Argentina, surgió una banda desde las entrañas de un show de Telefe: Mambrú. Esos jóvenes saltaron a la fama inmediatamente y brillaron en los escenarios durante unos cuatro años.

En esa agrupación se destacaba Emanuel Ntaka, quien luego del éxito descomunal, que también arrojó complicaciones en lo psicológico por las secuelas de no poder caminar por la calle, mantiene vivo ese fuego que arde en su interior por la música, su pasión.

Ya han transcurrido casi dos décadas desde el cierre de Mambrú, pero el recuerdo continúa latente en el inconsciente colectivo. Por eso se activa la curiosidad respecto a la actualidad del cantante. En las antípodas de un alejamiento de las tablas, el artista sigue brillando con sus talentos.

En estos días, Ntaka forma parte de dos propuestas teatrales, ya que todos los viernes se presenta con Tin Pan Alley Noches de Broadway, en el Teatro Cástor. Mientras que los martes recorre el tablado majestuoso del Teatro Maipo con un musical impresionante llamado Avenida Q.

El propio Emanuel describió las características de las puestas: “Tin Pan Alley hace un repaso de los años dorados de Broadway y sus grandes compositores con canciones que se convirtieron en clásicos. Es un espectáculo hermoso en un lugar que tiene magia. La idea es seguir y hacer giras”.

En ese diálogo con Diario La Nación, el ex Mambrú se refirió al formato: “No soy originariamente del teatro musical, pero elijo hacerlos de acuerdo al contenido. Por eso también me siento feliz con Avenida Q, una obra que trata algunos temas sociales que me interesan un montón”.

Emanuel con su esposa y sus dos hijos.

Además de la posibilidad de disfrutar de la experiencia, una de las obras contiene un vínculo muy personal para Ntaka, dado que describió: “Y Tin Pan Alley también porque tiene canciones que me encantan y son parte de mi historia porque mi papá era cantante de jazz y blues, y se llamaba Blues Ntaka. A su mamá le encantaba ese género y lo llamó así”.

A qué se dedica hoy Emanuel Ntaka, el ex cantante de Mambrú

Respecto a la permanencia de Mambrú entre los fanáticos, Emanuel contó: “Muestra que fue un grupo muy importante porque pasa el tiempo y la gente nos sigue preguntando. Cuando cumplimos 20 años estuvimos a punto de juntarnos para hacer shows, pero no logramos hacer coincidir las agendas. Me llama la atención que siga tan vigente y todavía me saluden y me pidan fotos en el tren, en el subte”.