La fuerte gastada 2.0 que Rodrigo Lussich le pegó a Ángel de Brito por el rating de LAM

Hace años que entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito hay diferencias irreconciliables y una rivalidad que los llevó a pararse en veredas opuestas. Por eso, cada vez que tienen la oportunidad, los colegas se matan a dardos, tanto desde sus programas respectivos como desde “la calle virtual”, o sea:Twitter.

Y en las últimas horas, el conductor de Socios del espectáculo se agarró de un informe sobre el rating de marzo para pegarle duro a Ángel de Brito, quien al parecer el último mes quedó algo rezagado en la carrera con los ciclos de chimentos.

Rodrigo Lussich y Ángel de Brito no se soportan.

Harto de ser ninguneado por De Brito y su equipo de angelitas desde LAM, donde los llaman “los bailarines” a él y a su amigo y co-equiper Adrián Pallares, Rodrigo Lussich disparó con todo contra su Némesis en los medios.

“En marzo, Socios del espectáculo fue el programa de espectáculos más visto de la tele en promedio general del mes (Fuente: KANTAR Ibope Media). Gracias a todos po acompañarnos”, informó el periodista uruguayo, antes de difundir las mediciones: Socios 3.1; LAM, 3; Intrusos, 2.2.

Finalmente, Lussich cerró su tweet con un tremendo palito en alusión a Ángel: “Dato mata relato”. Un filoso dardo dedicado al conductor del programa de América, que suele destacar el lugar preponderante que ocupa LAM a la hora de hablar de rating y preferencias del público.

El fuerte ida y vuelta entre Rodrigo Lussich y Yanina Latorre

A mediados de marzo, Yanina Latorre se descargó con dureza contra Rodrigo Lussich, luego de las declaraciones del conductor a un medio uruguayo en las que cuestionó sin filtro el personaje de la angelita y lo tildó de “pan para hoy, hambre para mañana”.

"Su packaging está hecho desde un lugar de mucha impunidad verbal. Es gente que no tiene nada para perder. Entonces tirás y tirás, y en algún momento te podés quedar sin balas”, dijo Lussich, y sumó: “Y un día quizá alguna bala te entra... si te llega a pegar un tiro aunque sea en el pie y te caés, va a haber mucha gente esperando para pegarte un tiro en la cabeza". Yanina Latorre le respondió a Rodrigo Lussich. Captura TV.

Indignada ante estos dichos, Yanina salió a responderle desde LAM: "Yo tengo una comunidad de gente que me eligió. Vos tenés resentimiento porque no tenés una comunidad, ni seguidores. No tenés estilo. Yo tengo contenido. ¿Que me pateen la cabeza? Eso es lo que vos querés que me pase, porque me lo estás deseando”.

“Todo tu mensaje es violento: las balas, la ametralladora, que me pateen la cabeza...", siguió la panelista, y cerró: “Laburo las 24 horas, estoy sobrevendida. A vos te van a patear la cabeza. Fuiste a Uruguay a criticarme. Sos un cagón, criticame acá, en Socios, que te atiendo todos los días”.