Gonzalo Valenzuela fue acusado por abuso sexual: el desgarrador relato de la denunciante

En Chile se desató un verdadero escándalo tras la acusación contra el actor Gonzalo Valenzuela por presunto abuso sexual. La denuncia data de marzo de 2023 por parte de la periodista Karla Rocha.

Sobre la denuncia y las repercusiones en los medios, Rocha aclaró: "Me han llamado varias amigas porque salió lo que pasó con el degenerado de Valenzuela -no sé llamarlo de otra forma- y quiero decir que la denuncia en carabineros la puse pocos días después de lo sucedido en marzo del 2023. No fue ahora, como dicen, aunque cuando hay abuso sexual no hay prescripción porque hay personas que demoran años en procesar lo sucedido.

"Hice también una denuncia por redes, pero no fue ahora, ni siquiera estoy en Chile, fue meses atrás. Juro por mi vida que lo que viví es cierto. Este tipo me toqueteó fuerte y de improviso y yo quedé en shock. Además, con mi denuncia por redes, supe que no soy la única víctima de este tipo", agregó Rocha.

"En fin, verán si me creen o no… yo cumplo con que se sepa y ojalá todas las mujeres saquemos la voz ante eventos tan traumáticos donde uno puede ser víctima o nuestras hijas o nietas", finalizó.

Recordemos que la denuncia salió a la luz el 17 de octubre de 2023, luego de que Rocha publicó un video en sus redes sociales contando detalles de lo ocurrido.

Karla Rocha. Foto: Instagram @karla_rocha_haardt.

"Había una mesa de póker y arriba había billetes, había de todo. Había una mujer y me invitan. Él me muestra una cuestión en el teléfono que no quiero ni decir, era un acto sexual extremo, pero yo ni siquiera sé, nadie sabe el nombre de esa cuestión. Una cuestión muy rara. Bueno, yo me voy así, pero ya tranqui y a mi casa y salgo para fuera. Y él, como que sigue al lado mío, y me dice: ‘Ya puedo’, así como que me fuera con él", comenzó relatando.

"Ahí ocurre un diálogo, no más de una frase, yo le digo que no y en la plena calle, así yo sobre la vereda, él abajo, me agarra desde abajo para arriba, pero con todo, la vagina muy, muy fuerte. Yo me voy, llego a mi casa, pero como que nada", sostuvo.

Gonzalo Valenzuela. Foto: Instagram @

gonzalovalenzuelaoficial.

"Yo todos esos días anduve en cama. Y yo no, no soy de las que se queda en cama. Y estaba muy mal. Y el viernes hablé con una psicóloga y le dije: ‘¿Me puede haber pasado algo el lunes que me reviente el viernes?’. Y le conté lo que había pasado con lujo de detalle y todo lo que yo le decía. Era un abuso sexual. Me dijo: ‘Tienes que denunciarlo’. Y me dijo que hay personas que se demoran años en hablar de estas cosas, y yo lo estaba pasando muy mal", agregó.

"Tiene un tema con las mujeres, tiene un tema con la farra heavy, tiene un tema con las drogas heavy. Ya, que se sepa. Circulen este video por todo Chile. Yo estoy diciendo la verdad, por mi vida. El Gallo me toqueteó, lo hizo fuerte, me hizo daño. ¿Y quizás a cuántas mujeres más? Y no tenemos idea", concluyó.